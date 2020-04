Apple : les nouveaux AirPods Pro Lite disponibles le mois prochain ?

Du nouveau dans la gamme AirPods ?

Cela fait quelques semaines maintenant qu’on évoque la présentation prochaine, de la part d’Apple, d’un premier casque audio. Evidemment, le géant américain peut déjà compter sur la marque Beats, mais Apple souhaiterait pouvoir bientôt proposer son propre modèle, à réduction active de bruit, qui viendrait concurrencer le Beats Studio 3.

Un casque audio qui pourrait être de la partie lors de la grande réunion Apple WWDC 2020 en juin prochain, qui sera proposée cette année sous un tout nouveau format numérique. Selon d’insistantes rumeurs, Apple profiterait également de l’occasion pour officialiser une nouvelle gamme d’écouteurs AirPods (en plus d’un nouveau MacBook Pro).

Des AirPods Pro Lite ? Ou des Airpods X ?

En effet, en plus de la révision de l’an dernier, sans oublier les excellents AirPods Pro, Apple souhaiterait étoffer sa gamme d’écouteurs avec un nouveau modèle. Selon certains, il s’agirait d’AirPods Pro Lite, une déclinaison plus abordable, mais dénuée du moindre système de réduction du bruit. Ces derniers seraient évidemment affichés à un tarif plus agressif, pour devenir une version « entrée de gamme » chez Apple, à l’instar du récent iPhone SE 2020 dans la gamme iPhone.

Selon d’autres analystes, Apple pourrait lancer une nouvelle paire d’AirPods X. Ces derniers seraient dédiés à la pratique du sport, et seraient proposés à environ 200 dollars. Il faudra sans doute patienter encore quelques semaines avant de tout savoir de l’évolution de la gamme AirPods… A moins qu’Apple ne décide de procéder à un lancement surprise, comme il l’a fait tout récemment avec l’iPhone SE.

Rappelons que selon diverses sources, Apple souhaiterait, à terme, remplacer les différents produits audio Beats par des produits estampillés Apple. Pour la petite histoire, la marque américaine Beats avait été rachetée en 2014 par Apple, pour la modique somme de 3 milliards de dollars…