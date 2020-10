Le comportement d’Apple est assez étrange depuis quelques jours. Nous avons remarqué que la firme de Cupertino commençait à évincer les marques concurrentes de ses magasins physiques et en ligne. Notamment en ce qui concerne les casques audio et les enceintes. Pour rappel, la firme à la pomme préparerait des casques ainsi que des enceintes marquées de son enseigne. Les différents sites Apple ont retiré les pages produits pour les casques et les haut-parleurs fabriqués par Bose, Sonos et Ultimate Ears. Ce ménage est également effectué en magasin.

Apple prépare-t-elle le terrain ?

Ce comportement ressemble à l’anticipation d’une sortie imminente de nouveaux produits. Apple s’apprêterait à vendre uniquement ses articles, et ceux de sa filiale Beats. Le timing correspond parfaitement avec ce qu’Apple avait annoncé. La firme de Cupertino devait présenter de nouveaux produits dès cet automne. Une petite HomePod ainsi qu’un casque audio Apple ne devraient plus tarder à arriver.

Cette façon de faire est une habitude chez Apple. Lors de la sortie de l’Apple Watch, la société avait ordonné à son réseau de magasin d’enlever des rayons les marques concurrentes comme Fitbit. De même pour la boutique en ligne. Cependant, Apple préfère brouiller les pistes en enlevant la totalité des produits issus de la concurrence afin de ne pas spoiler l’arrivé des nouveaux articles.

À cause de la crise sanitaire mondiale, Apple a subi du retard sur ses lignes de production. Pour votre information, la firme de Cupertino a deux événements à venir. L’un prévu ce mois-ci pour présenter les nouveaux iPhone 12, et un autre au mois de novembre pour diverses autres annonces. Nous avons donc deux possibilités pour découvrir le casque AirPods Studio et la nouvelle HomePod. Il y a de grandes chances que le premier événement se concentre principalement sur l’iPhone 12, les nouveaux produits devraient donc arriver au mois de novembre.