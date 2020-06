Une sortie avant la fin du mois pour les AirPods Studio d’Apple ?

Aujourd’hui, Apple ne diversifie pas seulement ses sources de revenus grâce aux services, mais également grâce à la catégorie wearables qui inclut les Apple Watch mais également ses écouteurs sans fil AidPods. Et cela semble avoir aidé la firme à mitiger les effets de la pandémie puisque lors de l’annonce de ses résultats pour le premier trimestre, alors que les revenus générés grâce aux ventes d’iPhone ont baissé, Apple a indiqué que ces provenant des services et des wearables étaient en hausse.

Actuellement, des rumeurs circulent déjà sur le prochain produit wearable (ou accessoire connecté à porter sur soi) qu’Apple pourrait sortir : l’AirPods Studio. Contrairement aux AirPods et aux AirPods Pro qui sont des écouteurs sans fil, l’AirPods Studio serait un casque audio sans fil.

La petite surprise de la conférence WWDC 2020 ?

Pour le moment, on sait peu de choses sur ce produit. Mais à en croire une vidéo de la chaîne YouTube « EverythingApplePro », on pourrait assister à la présentation officielle de l’AirPods Studio très bientôt.

Dans sa vidéo du 1er juin, la chaîne fait un point sur les dernières rumeurs sur l’écosystème d’Apple. Et parmi ces informations, il y en a une, selon « EverythingApplePro » de Max Weinbach, indiquant que le produit serait bientôt dévoilé. Et étant donné qu’Apple devrait normalement tenir sa conférence WWDC ce mois de juin, il est possible que la firme profite de cet événement pour faire la présentation de ce nouveau produit. Pour rappel, Max Weinbach est un journaliste du site XDA qui a déjà publié de nombreuses fuites qui se sont avérées exactes sur son compte Twitter. Cependant, Weinbach est surtout un spécialiste de l’écosystème Android, et non des produits Apple.

Quoi qu’il en soit, cette information sur le lancement de l’AirPods Studio est pour le moment à considérer avec prudence étant donné qu’elle ne vient pas d’une source officielle. Mais si celle-ci est vraie, il ne faudra donc pas attendre longtemps avant d’en savoir plus sur le produit. En effet, la conférence WWDC d’Apple devrait démarrer le 22 juin (sous un format virtuel à cause de la pandémie).

Rappelons, néanmoins, que de nombreux événements ont été repoussés ce mois de juin à cause de la situation aux États-Unis.