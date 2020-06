Le CES 2021 aura bien lieu physiquement en janvier, à Las Vegas

De nombreux événements ont été annulés en 2020 à cause de la pandémie. Et les événements sur nouvelles technologies n’ont pas fait figure d’exceptions. Si le CES 2020 a pu avoir lieu en début d’année, les autres grands événements comme le Mobile World Congress de Barcelone, l’E3 de Los Angeles, ou encore la Paris Games Week (qui était prévue pour le mois d’octobre), ont tous été annulés.

Néanmoins, le CES 2021, qui est prévu pour janvier, devrait normalement avoir lieu (et pas seulement sur internet). Cela vient d’être annoncé par l’organisateur de cet événement, la Consumer Technology Association. Celui-ci reste néanmoins assez prudent. « Alors que nous prévoyons de produire un autre événement en personne à Las Vegas, nous sommes tous confrontés à de nouvelles considérations concernant la participation à des conférences, la conduite des affaires et le déplacement pour des réunions. Tout comme vos entreprises innovent pour surmonter les défis que présente cette pandémie, nous nous adaptons à l’évolution de la situation. Et nous voulons nous assurer que le CES continue de vous aider à établir les relations dont vous avez besoin pour développer votre entreprise et votre marque », lit-on dans le communiqué.

Le premier événement (physique) qui n’est pas annulé ?

Mais même si l’événement aura physiquement lieu, le Consumer Technology Association prévoit une série de mesures comme des nettoyages et des désinfections régulières, des aménagements pour faire respecter la distanciation sociale (comme l’élargissement des allées ou des espacements entre les sièges pour les conférences), l’utilisation de moyens de paiement sans contact, ou encore la prise de température. D’autres mesures pourraient s’ajouter. Et en même temps, l’organisateur du CES compte proposer plus de contenus en ligne.

Par ailleurs, le CES devrait également mettre en avant de nombreuses solutions pour la gestion de la pandémie. « Pour le CES 2021, nous mettrons en évidence les technologies qui aident à fournir des solutions à certains des défis quotidiens créés par la pandémie. Nous sommes encouragés que la collaboration de la technologie et de la médecine permettra de créer des solutions innovantes et de sauver des vies. Et nous pensons que des événements tels que le CES qui rassemblent des leaders d’opinion et des innovateurs pour résoudre ces défis seront plus importants que jamais », indique l’organisateur.