C’est officiel, la Paris Games Week d’octobre 2020 est annulée

Coup de tonnerre dans le monde de l’événementiel, puisque les organisateurs de la Paris Games Week viennent d’annoncer que l’édition 2020 (qui devait se dérouler du 23 au 27 octobre 2020 est d’ores et déjà annulée. Alors que le déconfinement devrait commencer à partir du 11 mai, mais il semblerait que la situation soit loin de revenir à la normale. En tout cas, les événements risquent d’être bien perturbés jusqu’à l’année prochaine.

La fête du jeu vidéo en France annulée

C’était une chose que nous n’avions pas envie d’admettre. On voulait avoir de l’espoir, nous dire que dès la rentrée de septembre il serait enfin possible de reprendre une vie « normale ». Hélas, la réalité nous rattrape et se montre un peu plus compliquée. En tout cas, pour les gros événements et les rassemblements. Car oui, cet après-midi, les organisateurs de la Paris Games Week ont officiellement annulé l’événement 2020 qui devait marquer le dixième anniversaire de cette dernière. Mais le contexte actuel est un frein et il est impossible d’organiser convenablement l’événement. L’ensemble des équipes nous donnent rendez-vous pour l’année prochaine afin de tous nous retrouver.

Communiqué de la Paris Games Week :

Chères joueuses, chers joueurs,

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons pris la difficile décision d’annuler la Paris Games Week, initialement prévue du 23 au 27 octobre 2020 et qui marquait notre 10ème anniversaire.

Le contexte actuel et la nécessaire anticipation des complexités techniques et logistiques d’un événement tel que la Paris Games Week nous contraignent à annuler cette édition.

Cette année devait être particulière, en raison d’une actualité très riche, et d’une édition anniversaire que nous avions hâte de célébrer avec vous.

Nous allons travailler avec l’ensemble des acteurs de l’industrie pour que cette année 2020 reste l’occasion de continuer à vivre ensemble notre passion et préparons dès à présent la plus belle des éditions pour nos retrouvailles l’année prochaine.

À très bientôt,

L’équipe de la Paris Games Week

Rendez-vous donc en 2021 pour la reprise des activités et des événements pour les jeux vidéo. Car, pour rappel, l’E3, la Gamescom et désormais la Paris Games Week sont tous d’ores et déjà annulés. Et les espoirs autour du Tokyo Game Show sont vraiment faibles et c’est sans doute une question de temps avant que ce dernier ne soit lui aussi annulé.

Pour nous rattraper, nous pouvons toujours suivre le Summer Game Fest, un énorme événement qui va durer du mois de mai jusqu’au mois d’août avec de nombreuses annonces et surprises autour du jeu vidéo. Un événement qui a pour but de remplacer justement l’E3 et la Gamescom.