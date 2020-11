Le chiffrement de bout en bout arrive bientôt sur Android Messages

Google s’est toujours intéressé à la messagerie. Mais malheureusement, aucun des services qu’il a lancés n’est devenu aussi populaire que WhatsApp ou Messenger. Aussi, ces dernières années, Google a décidé d’abandonner Allo et Hangouts afin de se concentrer sur l’application Messages d’Android, et sur RCS.

RCS est une technologie de la GSM Association (l’association des opérateurs) qui est destinée à remplacer les SMS. Google a décidé de prendre en charge cette technologie afin de proposer des fonctionnalités similaires à celles que proposent les applications de messagerie sur son application Android Messages.

Et comme le déploiement des RCS par les opérateurs de réseau mobile est très lent, la firme de Mountain View a décidé de prendre les choses en main, en utilisant ses serveurs. Ainsi, même si votre opérateur ne propose pas encore cette technologie, vous pouvez quand même utiliser celle-ci grâce à Android Messages.

Le fonctionnement est assez similaire à celui-ci d’iMessage. Lorsque vous discutez avec une autre personne qui utilise également les RCS sur son smartphone, c’est la technologie qui est utilisée. Si ce n’est pas le cas, ce sont les traditionnels SMS qui sont utilisés.

Contrairement aux SMS, les messages RCS seront chiffrés

Grâce au RCS, Android Messages propose les mêmes fonctionnalités que WhatsApp ou Messenger. Cependant, jusqu’à présent, cette technologie a un énorme problème de sécurité : les messages ne sont pas chiffrés de bout en bout.

Mais la bonne nouvelle, c’est que Google va prochainement déployer une mise à jour qui permettra aux messages envoyés sur Android Messages d’être chiffrés. Comme sur WhatsApp, cela signifie que les contenus seront chiffrés et illisibles lorsqu’ils transitent par les serveurs de Google ou des opérateurs.

Comme le rapporte le site The Verge, cette mise à jour est actuellement testée sur la version beta de l’application de Google. Et elle devrait être déployée sur la version stable plus tard.

Une initiative de Google

On notera également que ce chiffrement n’est pas une technologie qui fait partie de RCS, mais plutôt une fonctionnalité que Google intègre à son application Android Messages. Néanmoins, Google espère que d’autres acteurs emboiteront le pas. En tout cas, même quand vous discutez via RCS, il est toujours possible que le chiffrement de bout en bout ne fonctionne pas, si la personne avec qui vous discutez ne prend pas encore en charge ce chiffrement sur son appareil.

Quoi qu’il en soit, le fait que Google essaie de rendre le remplaçant des SMS chiffré est une bonne nouvelle. Maintenant, il reste à voir comment cela sera déployé. Récemment, un responsable de Microsoft a d’ailleurs mis en avant les problèmes de sécurité des SMS, qui sont dus au fait qu’il n’y a aucun chiffrement.

Sinon, nous apprenons aussi que désormais, les messages RCS sur Android Messages sont désormais disponibles dans le monde entier, sauf en Chine et en Russie. Pour rappel, lorsque Google a décidé de déployer cette technologie sans passer par les opérateurs, la firme a commencé par quelques pays, dont la France.

Mais aujourd’hui, où que vous soyez, si vous utilisez l’application Android Messages, vous pouvez activer la fonctionnalité « chat » afin d’utiliser la technologie RCS à la place des traditionnels SMS. On rappelle également que les RCS sur Android Messages sont interopérables avec d’autres applications de messagerie, donc l’application pour les messages sur les smartphones Samsung.