Voici comment installer et essayer RCS, la messagerie du futur sur Android

Google a poussé les opérateurs à passer au RCS depuis un certain temps et a commencé à déployer le nouveau protocole via l’application Android Messages, mais n’a jusqu’à présent étendu cette option qu’au Royaume-Uni et à la France. Malheureusement cette fonctionnalité n’est pas disponible sur tous les smartphones Android. Il se peut en effet que si vous ouvrez Messages, et que vous allez dans les paramètres pour activer les fonctionnalités de chat, un message vous indique que celles-ci ne sont pas encore disponibles chez votre opérateur. J’ai testé avec Free, cela fonctionne.

Cependant, si vous n’y avez pas accès, il y a maintenant un moyen pour tout le monde d’essayer.

Vous aurez besoin de deux applications pour commencer : Activity Launcher et la dernière version bêta d’Android Messages (actuellement la version 5.2). Vous devrez vous inscrire au programme de test bêta ouvert avant de pouvoir télécharger l’application.

Une fois que vous avez téléchargé les applications, suivez les étapes ci-dessous.

Désactivez le Wi-Fi pour utiliser les données mobiles

Sélectionnez l’application Android Messages ou « Messages » dans le Play Store

Cliquez sur l’app et sur l’écran descendez jusqu’à « Rejoindre le programme bêta »

Allez dans une autre page du Play Store puis revenez dans Messages afin de lancer une mise à jour

Redémarrez votre smartphone

Lancez Activity Launcher

Tapez sur « Activités récentes » dans le menu déroulant et choisissez ‘Toutes les activités »

Faites défiler vers le bas et appuyez sur ‘Set RCS flags’

Réglez l’URL de l’ACS sur ‘http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com/’

Suivez l’installation dans Android Messages. Ça prendra environ trois minutes. Si ça ne marche pas, continuez à lire

Effacez les données de « Services de l’opérateur » et forcez l’arrêt d’Android Messages

Répétez les étapes 1 à 4.

Définissez le modèle OTP sur ‘Your\sMessenger\sverification\scode\sis\sG-(\d {6})’.

Tapez sur « Appliquer ».

Allez dans Paramètres > Applications > Google Messages

Forcez l’arrêt de l’application

Ouvrez de nouveau Messages

Vous devriez alors voir apparaître un écran d’accueil vous informant que » les messages viennent de s’améliorer « . Tapez sur « D’accord » et attendez un moment que l’installation soit terminée.

Regardez ce tuto (en anglais)

RCS : plus riche que le SMS mais non chiffré

Pour rappel, le protocole RCS ressemble davantage à quelque-chose comme WhatsApp qu’à une messagerie texte traditionnelle, vous permettant de partager des fichiers, d’envoyer votre position en direct et de partager des informations à partir de Google Assistant (comme les détails des films, restaurants et bulletins météo). Cependant, contrairement à WhatsApp, les messages envoyés via RCS ne sont pas chiffrés (les SMS non plus, d’ailleurs). Les messages RCS seront envoyés en utilisant votre quota de données mobiles, n’oubliez donc pas cela lorsque vous partagez du contenu multimédia. Cependant, il est important de garder à l’esprit que si le destinataire du message n’a pas de RCS, le message sera envoyé par SMS à la place.