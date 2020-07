Le codec H.266/VVC va réduire la taille des vidéos de 50 %

Aujourd’hui, la vidéo est responsable d’une importante partie du trafic internet mondial. Et au fur et à mesure que la qualité de ces vidéos s’améliore, la taille des fichiers augmente également. Mais heureusement, l’institut Fraunhofer a développé un nouveau codec, le H.266/Versatile Video Coding (VVC), qui permettra une réduction de 50 % de la taille des vidéos. Dans son communiqué de presse, l’institut donne un exemple. Avec l’ancien standard, H.265/HEVC, il faut 10 Go de données afin de transmettre 90 minutes de vidéo UHD. Mais avec la nouvelle technologie récemment dévoilée, il ne faudrait plus que 5 Go de données.

Le document qui décrit cette nouvelle spécification fait 500 pages, et le développement a pris trois ans. « En raison du bond en avant dans l’efficacité du codage offert par H.266 / VVC, l’utilisation de la vidéo va encore augmenter dans le monde entier. De plus, la polyvalence accrue du H.266 / VVC rend son utilisation plus attrayante pour une gamme plus large d’applications liées à la transmission et au stockage de la vidéo », explique Benjamin Bross, head of the Video Coding Systems. Bientôt, les puces qui seront en mesure d’utiliser ce nouveau codec, par exemple sur les appareils mobiles, seront produites. Et un logiciel qui prendra en charge l’encodage et le décodage devrait aussi sortir cette année.

Un impact important sur le trafic ou la qualité des vidéos

Si la création de ce nouveau codec est une excellente nouvelle, pour le moment, on ne sait pas encore quand celui-ci sera réellement utilisé par le grand public. En effet, pour que ce soit le cas, un grand nombre d’acteurs doit adopter la nouvelle technologie. Et comme l’explique un article publié par nos confrères de 9to5Mac, il est possible que cela prenne beaucoup de temps, en se basant sur la lenteur du déploiement des précédentes technologies (H.264/AVC et H.265/HEVC).

En tout cas, la période de confinement nous a montré à quel point le trafic des services de streaming vidéo est important. Pour rappel, la Commission Européenne avait demandé à YouTune et Netflix de réduire la qualité de leurs vidéos pendant le confinement pour éviter les congestions sur le réseau.

L’institut Fraunhofer indique que le nouveau codec a été conçu en tenant compte des contenus vidéo en ultra haute résolution.