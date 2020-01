Le Concept One de OnePlus aura un module caméra invisible sur le dos

Le 7 janvier, à l’occasion du CES de Las Vegas, OnePlus présentera son premier concept phone, le « Concept One ». Et comme à l’accoutumée, la marque chinoise n’a pas attendu cette officialisation pour lever le voile sur quelques informations sur l’appareil.

Dans une publication sur Twitter et une interview avec le magazine Wired, OnePlus dévoile l’une des caractéristiques qui rendra ce concept phone différent des autres modèles : le Concept One aura un module caméra invisible sur le dos.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

— OnePlus (@oneplus) January 3, 2020