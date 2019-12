Test OnePlus 7T Pro McLaren Edition : plus rapide, plus cher, plus mieux ?

Le OnePlus 7T Pro en test !

On ne présente plus le nouveau OnePlus 7T Pro, le dernier smartphone haut de gamme de chez OnePlus, qui se pare d’une dalle OLED de 6,6″ en qualité QHD+ et 90 Hz. Le smartphone abrite également un capteur photo frontal motorisé, un triple module photo à l’arrière, une puce Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, sans oublier un OxygenOS tout neuf, basé sous Android 10. Bref, un vrai flagship, capable de tenir tête aux plus grands.

En cette fin d’année 2019, OnePlus a une nouvelle fois collaboré avec le constructeur britannique McLaren, pour mettre au point un OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Comme l’an dernier avec le OnePlus 6T, on retrouve un look assez singulier, mais aussi une fiche technique légèrement gonflée… tout comme la facture. En effet, il faut débourser 859 euros pour ce OnePlus 7T Pro McLaren Edition, contre 759 euros pour le modèle de base.

Un smartphone sobre et élégant… mais une coque moche ?

Côté design, pas de mauvaise surprise au déballage, puisque l’on retrouve un OnePlus 7T Pro somme toute classique. Comme c’était déjà le cas avec le OnePlus 6T McLaren Edition l’an dernier, c’est au dos du smartphone que tout se joue, avec un dos qui fait la part belle aux touches orange papaye sur les côtés de la partie basse du terminal. Un orange papaye qui cercle également le module photo et que l’on retrouve aussi sur le switch présent sur le côté du smartphone.

A noter que l’arrière du smartphone reprend la fibre de carbone présente sur le volant de la McLaren Speedtrail, et force est d’admettre que c’est assez stylé. Globalement, on reste donc sur un smartphone noir brillant, avec quelques touches d’orange papaye ça et là.

A noter que le packaging renferme également une coque de protection, évidemment spécifique, qui incorpore des éléments propres à la compétition McLaren, et notamment le carbone et l’alcantara. Une coque relativement cachée dans le packaging, que les plus pressés ne trouveront peut-être jamais…

Une housse parfaitement taillée pour le smartphone (encore heureux), mais qui a tendance à lui donner un embonpoint assez gênant. A cela s’ajoute une finition carbone/alcantara sans doute très agréable sur une McLaren, mais un peu moins digeste, visuellement parlant, pour une coque de smartphone…

Si le côté McLaren de ce OnePlus 7T Pro s’exprime à l’extérieur, on le retrouve également à l’intérieur, avec un écran de démarrage spécifique, un thème McLaren, mais aussi une horloge minimaliste ou encore des icônes exclusives à cette édition.

Des performances dignes d’une F1 ?

En ce qui concerne les performances de ce OnePlus 7T Pro McLaren Edition, le fait de disposer de 12 Go de RAM (contre 8 Go pour le modèle « classique ») n’influe pas, de manière visible, sur l’utilisation quotidienne du smartphone.

Ce dernier était déjà d’une vélocité impressionnante avec 8 Go de RAM, il l’est donc tout autant avec 12 Go. Idem du côté de la dalle OLED, toujours aussi bluffante de qualité, avec en prime le 90 Hz (activable dans les réglages) qui offre un vrai confort en terme de fluidité.

La fluidité de l’écran, combinée à un OxygenOS toujours plus maîtrisé, permet de profiter d’une expérience utilisateur vraiment (mais vraiment) très agréable au quotidien, avec un smartphone qui n’est jamais mis en difficulté. On jongle d’une application à une autre sans le moindre problème, et tout s’effectue avec une aisance parfois déconcertante.

Côté photo, pas de changement par rapport au OnePlus 7T Pro classique, puisqu’on retrouve ici la triple caméra emmenée par un module ultra grand-angle de 48 mégapixels. Sur le terrain, cela permet de réaliser assez facilement de très beaux clichés (notamment en plein jour), mais la photo de nuit est également très appréciable ici, avec un capteur qui capte très facilement la lumière.

Comme sur d’autres terminaux, il est possible de prendre (virtuellement) de la distance, en optant pour le mode 0,6x ou de profiter au contraire d’un zoom 3x.

On y retrouve aussi les modes habituels (Panorama, Portrait, Ralenti…) sans oublier la possibilité de switcher en mode « Pro », pour gérer soi-même tous les paramètres.

Côté vidéo, libre à l’utilisateur de filmer en Full HD 60fps ou bien en résolution 4K 60 fps, cette dernière ayant toutefois tendance à charger rapidement les 256 Go de mémoire interne.

Quelques couacs malgré tout

Dans le cadre d’une utilisation quotidienne, le OnePlus 7T Pro McLaren Edition est vraiment très agréable à utiliser, et s’avère assez impeccable en terme de polyvalence. Côté ergonomie, l’écran est très réactif certes, mais les bordures incurvées pourront peut-être en gêner certains, ces dernières étant assez souvent, chez moi en tout cas, à l’origine d’un appui involontaire.

Idem en ce qui concerne les gestes de navigation (qui viennent remplacer, si on le souhaite, la barre de navigation Android classique), pas toujours très intuitifs, notamment au niveau de la gestion précédent/suivant, avec les côtés de l’écran. A ce niveau, je trouve la navigation « Précédent/Accueil » du OnePlus 6T nettement plus agréable, mais malheureusement absente ici.

En revanche, rien à redire côté autonomie, avec un smartphone qui tient allègrement les deux jours et une batterie (de 4085 mAh) qui se recharge en un éclair grâce à la technologie Warp Charge 30T. Quel plaisir en effet de recharger près de la moitié de la batterie en quelques minutes à peine. Difficile également de passer sous silence la présence de deux haut-parleurs pour un rendu audio stéréo très appréciable.

LE OnePlus à acheter ?

A la question, « faut-il impérativement s’offrir ce OnePlus 7T Pro McLaren Edition si on souhaite profiter du smartphone OnePlus le plus abouti ? » Ma réponse est… « pas forcément non« .

Non, car si sur la fiche technique, ce modèle McLaren est plus puissant, sur le terrain, la différence avec un OnePlus 7T Pro standard est juste inexistante. Pire encore, j’aurais tendance à largement préférer la finition Haze Blue du modèle classique, à cette finition McLaren.

A cela s’ajoute le fait que la version McLaren est affichée à 859 euros, contre 759 euros (voire un peu moins selon les vendeurs) pour le modèle Haze Blue… Tout est dit.

Mon avis concernant le OnePlus 7T Pro McLaren Edition

A moins d’être ultra-fan de McLaren, d’alcantara, de carbone, d’orange papaye et de coque un peu moche, difficile de trouver un réel intérêt à ce OnePlus 7T Pro McLaren Edition par rapport au modèle de base. Le OnePlus 7T Pro est déjà un smartphone très performant, très polyvalent, très réussi côté design, et doté en prime d’une sublime finition Haze Blue.

Certes, le OnePlus 7T Pro McLaren Edition offre 12 Go de RAM (au lieu de 8 Go), mais cela ne se ressent aucunement à l’usage, et il faut en plus débourser pas moins de 859 euros pour en faire l’acquisition. Un excellent smartphone donc, c’est incontestable, mais pas meilleur en tout cas que le OnePlus 7T Pro.