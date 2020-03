Le confinement total met à l’arrêt la production de smartphones en Inde

Suite à une forte augmentation du nombre de personnes testées positives au COVID-19 en Inde, le Premier ministre Narendra Modi, a ordonné un confinement total du pays pour une période de trois semaines, pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Et comme ce fut le cas avec la Chine, les mesures de confinement en Inde vont également avoir un impact sur la production mondiale de smartphones. Samsung, par exemple, a annoncé la fermeture de toutes ses usines dans le pays. « Chez Samsung, la santé et la sécurité des employés est notre priorité absolue. Afin de protéger nos employés et leurs familles contre Covid-19 et conformément aux directives du gouvernement, nous avons décidé de suspendre actuellement nos opérations de fabrication et avons demandé aux employés de nos bureaux de vente, de marketing et de R&D à travers l’Inde de travailler à domicile », lit-on dans un communiqué relayé par le site XDA. Parmi ces usines fermées, il y a celle de Noida. Celle-ci a été inaugurée en 2018, et était présentée comme la plus grande usine de smartphones dans le monde.

D’après XDA, d’autres constructeurs ont décidé de prendre des mesures similaires, comme Oppo, Realme, Xiaomi, ou encore Motorola India.

La fabrication d’iPhone Made in India est aussi à l’arrêt

Et alors que la production d’iPhone reprend petit à petit en Chine, où la situation s’est nettement améliorée, les partenaires d’Apple en Inde ferment leurs usines.

Un article de Bloomberg rapporte que Foxconn et Wistron, deux des principaux partenaires d’Apple, ont également indiqué l’arrêt de la production dans toutes les usines indiennes, afin de se conformer au confinement imposé par le gouvernement. Ces fermetures vont affecter la production des anciens modèles d’iPhone, dont certaines unités sont produites en Inde. Mais d’autres marques de smartphones et d’appareils électroniques devraient également être affectées par la fermeture des usines de Foxconn et de Wistron dans le pays.

Le confinement total en Inde va durer au moins 21 jours et comme l’a indiqué le Premier ministre, « L’ensemble du pays sera en lockdown, lockdown total ». Ces mesures devraient également affecter les ventes de nombreux fabricants de smartphones Android, pour lesquels l’Inde fait partie des principaux marchés pour les modèles milieu de gamme et d’entrée de gamme.