Apple commencerait à être à court d’iPhone 11

Depuis quelques semaines on évoque la possibilité d’une pénurie d’iPhone, à cause de l’épidémie de coronavirus. Le 17 février, Apple indiquait dans une note adressée à ses investisseurs qu’il n’atteindrait pas ses objectifs lors de l’annonce des prochains résultats trimestriels. En effet, à cause de l’épidémie, des boutiques chinoises ont dû être fermées, ce qui fait que les ventes vont baisser. Mais en plus de cela, Apple rencontre également des problèmes dans sa chaîne d’approvisionnement.

« Le travail va reprendre dans tout le pays (ndlr, la Chine), mais nous connaissons un retour à des conditions normales plus lent que prévu », avait expliqué la firme de Cupertino.

Les usines qui assemblent l’iPhone ne se trouvent pas dans l’épicentre de l’épidémie en Chine, et celles-ci étaient déjà rouvertes au mois de février. Cependant, le retour de la production s’est fait lentement. De ce fait, Apple prévenait qu’une pénurie d’iPhone est à prévoir.

Les premiers signes d’une pénurie d’iPhone 11 ?

Aujourd’hui, il semblerait que le stock d’iPhone 11 disponible commence à être épuisé. Si Apple ne l’a pas officiellement annoncé, c’est ce qui est suggéré par un article publié par le New York Post. À New York, il serait de plus en plus difficile de trouver un magasin ou une boutique où l’iPhone 11 et ses variantes sont encore disponibles en stock. D’après des employés interrogés par le média américain, les détaillants de la ville n’auraient plus d’iPhone 11, ni d’iPhone 11 Pro. Et visiblement, aucun de ces employés interrogés n’est en mesure de dire quand les livraisons pourront reprendre. L’article du NYP ne concerne que la ville de New York, mais il est tout à fait possible que la situation soit similaire dans d’autres endroits.

En tout cas, cette info tombe alors que récemment, nous avons également relayé une rumeur selon laquelle Apple aurait aussi envoyé une note aux employés de ses boutiques afin d’expliquer que l’entreprise est à court d’iPhone de remplacement pour les appareils endommagés. La firme serait également à court de certains composants de rechange, pour effectuer les réparations.

La bonne nouvelle, pour Apple, c’est que son partenaire Foxconn semble déterminé à reprendre un rythme normal de production le plus tôt possible.