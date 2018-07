Le créateur de House of Cards se lance dans la SF pour Hulu

The First, la nouvelle série du créateur de Hulu dévoile de nombreuses promesses grâce à un teaser ambitieux.

Direction Mars

C’est une série particulièrement attendue e l’autre côté de l’Atlantique. Il faut dire que « The First » s’intéresse à un sujet qui a actuellement le vent en poupe de l’autre côté de l’Atlantique. Il s’agit en l’occurrence de la conquête de l’espace, requinquée par Elon Musk, Jeff Bezos et même dans une certaine mesure Donald Trump. La série diffusée sur Hulu aux USA s’intéresse à la première mission humaine qui se lancer à la colonisation de Mars. On vivra l’histoire à travers leurs propres points de vue, mais aussi leurs proches et l’équipe qui se trouve encore sur Terre.

Le casting est plutôt séduisant puisque l’on trouve notamment Sean Pean qui joue Tom Hagerty, un membre de l’équipe d’astronautes qui va sur Mars. Un retour dans l’univers des séries, 17 ans après Friends. Il est notamment accompagné par Natasha McElhone, habitué aux rôles de « femme de » (Californication et Designated Survivor). James Ransone (The Wire), Lusagay Hamilton (House of Cards), Rey Lucas (Luke Cage) et Melissa Gorge (Alias) complètent un casting définitivement très costaud pour cette série.

Effet Netflix pour Hulu ?

Le vrai espoir du côté d’Hulu, c’est sans doute de réussir à avoir un effet à la House of Cards. Le show avait permis à Netflix de prendre véritablement son envol notamment aux Etats-Unis. Or, c’est Beau Williamon, le créateur de la série qui est encore une fois aux manettes. Viré avec pertes et fracas à l’issue de la saison 4 du show, il trouve ici un formidable rebond.

Pour Hulu, c’est peut-être l’occasion de changer de dimension. Si on connaît ce service grâce à The Handmaid’s Tale, les autres shows sont plus anonymes pour l’instant. Reste à savoir si The First lui permettra de changer de dimension. Faites-vous une idée avec le teaser..

Le show sera lancé le 4 septembre 2018 aux Etats-Unis. On ignore encore si une chaîne française pourrait se positionner sur le dossier…