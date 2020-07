Le design du Galaxy Note 20 Ultra vient-il de fuiter sur le site de Samsung ?

Normalement, au mois d’août, Samsung présentera ses prochains Galaxy Note lors d’un événement Unpacked. En attendant, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur ces appareils. Et cette semaine, Samsung a peut-être publié par erreur des images de l’un de ces appareils. D’après plusieurs médias, il s’agirait du Galaxy Note 20 Ultra.

Comme le rapporte le compte Twitter de Max Weinbach (une source de fuites qui est souvent relayée par les médias), les images ci-dessous ont été publiées sur le site russe de Samsung. Il s’agirait de la version « Mystic Bronze » du futur Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung accidently posted the Note20 Ultra in Mystic Bronze on their Russian website. It looks great! pic.twitter.com/irRWVHLq5e — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 1, 2020

Au moment où j’écris cet article, ces images ne sont plus disponibles sur le site de Samsung. Néanmoins, la page a été archivée (une archive du 17 juin) sur archive.org et on peut y voir l’un de ces rendus sur une page qui est consacrée au Galaxy Note 8. Il s’agissait probablement d’une publication accidentelle puisque la page a déjà été effacée.

Un Galaxy Note ultra-premium ?

Comme vous pouvez le voir, l’appareil semble avoir beaucoup de similitudes avec le Galaxy S20 Ultra, sur le dos, mais est accompagné du stylet qui est devenu la marque de fabrique de la gamme Galaxy Note de Samsung. Normalement, le Galaxy Note 20 Ultra devrait avoir une fiche technique très proche de celle du Galaxy S20 Ultra, en particulier pour ce qui est des caméras. Pour rappel, les atouts du S20 Ultra sont la caméra principale de 108 mégapixels et le zoom x100. D’après le site Cnet, le Galaxy Note 20 pourrait avoir un écran de 6,4 pouces, le Galaxy Note 20 Plus pourrait avoir un écran 6,7 pouces et le Galaxy Note 20 Ultra pourrait avoir u écran de 7 pouces. Comme le Galaxy S20 et ses variantes, les prochains Galaxy Note de Samsung devraient utiliser le processeur Snapdragon 865 ou un équivalent conçu par Exynos, des écrans avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, et prendre en charge la 5G.

Mais bien entendu, en attendant la présentation officielle des prochains Galaxy Note, toutes ces informations sont encore à considérer avec prudence. D’ailleurs, d’autres rumeurs indiquent qu’il n’y aura pas de Galaxy Note 20 Ultra.