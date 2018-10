Le développeur de Pokémon Go a une nouvelle astuce pour vous faire suer

Pokémon Go n’est certainement plus aussi populaire qu’en 2016, mais le jeu mobile en réalité augmentée compte encore de très nombreux utilisateurs fidèles.

Et cette semaine, son développeur annonce une nouveauté qui devrait encore plus encourager ces utilisateurs à faire du sport. En effet, avec la fonctionnalité Adventure Sync, l’application mobile tient maintenant compte de toutes les distances parcourues par l’utilisateur avec son smartphone, même lorsque Pokémon Go est inactif. Comment est-ce possible ? Le jeu utilise les données d’activités physiques enregistrées par Android et iOS en se connectant à Apple Health ou à Google Fit.

Bien entendu, ces efforts physiques sont récompensés dans le jeu puisque cela aide à gagner des bonbons ou à faire éclore des œufs. La fonctionnalité Adventure Sync inclut également un résumé hebdomadaire de la progression.

Pokémon Go = longévité

L’une des raisons pour lesquelles Pokémon Go a fait parler de lui, c’est le fait qu’il encourage les gamers à sortir et marcher. Une étude américaine sortie en 2016 a montré que les joueurs de Pokémon Go marchent en moyenne 18 % de plus, ce qui contribue à augmenter l’espérance de vie de 41 jours.

Comme il y avait 25 millions de joueurs de Pokémon Go aux Etats-Unis à ce moment là, « cela se traduirait par 2.825 millions d’années de vie ajoutée aux utilisateurs américains », expliquait Tim Althoff, chercheur à l’Université de Stanford. « Cela met en avant l’impact massif que les jeux comme Pokémon Go pourraient avoir sur la santé publique », avait-il ajouté.

Et avec la fonctionnalité Adventure Sync, le jeu pourrait encourager les joueurs à marcher même lorsqu’ils ne sont pas devant leurs écrans à rechercher des petits monstres dans la nature.