Le disque du jeu ‘Fortnite’ se vend une fortune sur internet

Quand on est un fan, on ne compte pas ! Quoique…

Sur internet, les rares possesseurs de la version physique du jeu vidéo ‘Fortnite’ vendent leur disque de jeu à prix d’or.

Pay Station

Le succès du jeu vidéo ‘Fortnite’ fait tourner les têtes et vide les porte-feuilles. Disponible gratuitement et exclusivement en dématérialisé (comprendre en téléchargement uniquement), il est tout à fait possible de jouer à ‘Fortnite’ sans dépenser la moindre piécette. Or, la majeure partie de la communauté du jeu n’hésite pas à dépenser de l’argent dans le jeu. Autre exemple de la folie ‘Fortnite’, le prix du jeu en version physique (boîtier et disque du jeu) sur internet.

« Pas assez cher mon fils… »

L’été dernier, le développeur du jeu (Epic Games) s’était entendu avec son éditeur (Gearbox Software) pour commercialiser une version physique du jeu. Produit en quantité très limitée, le peu d’exemplaires disponibles en rayons ont très vite trouvé acquéreurs. Une acquisition qui, dorénavant, ressemble à un investissement lorsque l’on regarde les prix de revente pratiqués sur internet. Bien avant la naissance du phénomène ‘Fortnite’, ces exemplaires du jeu vidéo étaient vendus 60 $, soit le prix d’un jeu vidéo neuf en magasin. A cette époque, ‘Fortnite’ ne possédait pas encore le mode de jeu qui l’a rendu célèbre. Ce fameux mode ‘Battle Royale’ que tout le monde s’arrache.

Depuis, il est possible de trouver des exemplaires de jeu vendus 130 $, voir même un peu plus de 200 $ pour cet exemplaire-ci. Sachez tout de même qu’un de ces exemplaire, encore conditionné sous son plastique d’origine, s’est vendu 449.99 $. Allons bon…

