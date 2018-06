Fortnite : 7 joueurs sur 10 confirment avoir dépensé de l’argent

Malgré son côté « jeu gratuit », Fortnite a incité près de 7 joueurs sur 10 à dépenser de l’argent via ses micro-transactions.

Fortnite : le jeu gratuit qui coûte cher

Le jeu phénomène du moment, Fortnite, vient tout juste d’arriver sur Nintendo Switch. Sur la console hybride de Nintendo, pas de changement de formule, et on retrouve donc un jeu proposé en téléchargement gratuit. Evidemment, Fortnite propose également des achats in-game, mais libre aux joueurs de décider de dépenser quelques dollars/euros ou non, le jeu étant parfaitement jouable sans dépenser le moindre denier.

Pourtant, selon une récente étude menée par LendEDU, il semblerait que de nombreux joueurs aient déjà craqué pour les options d’achat proposées par le jeu. En effet, en se basant sur un sondage réalisé auprès de 1000 joueurs américains, passant entre 6 et 10 heures chaque semaine sur le jeu, LendEDU annonce que 69% des joueurs interrogés avouent avoir dépensé de l’argent dans le jeu (pourtant gratuit) signé Epic Games.

L’étude révèle que la dépense moyenne des utilisateurs s’élève à 84,67 dollars. Un peu moins de 60% des dépenses sont focalisées sur les costumes et les personnages, puis sur les planeurs (18%), sans oublier les outils de collecte (13%), mais aussi les fameuses danses et autres emotes, qui représentent près de 10% des dépenses. En d’autres termes, certains joueurs n’ont pas hésité à dépenser (beaucoup) plus d’argent dans le jeu gratuit Fortnite que dans l’achat d’un jeu AAA.

A noter que pour un peu moins de 40% des sondés, il s’agissait ici de la toute première dépense de type « achat in-app » effectuée dans un jeu vidéo. Concernant l’âge des joueurs, les étudiants sont évidemment très sensibles à l’appel de Fortnite (environ 34%), suivis de près par les adultes employés à plein temps (31%). A noter également que plus de 27% des sondés avouent ne pas jouer à autre chose que Fortnite…. Enfin, côté répartition, c’est la PS4 qui est la plus prisée (42%), devant la Xbox One (35%). Rappelons que Fortnite est également disponible sur iOS, et bientôt sur Android, et que le jeu fera l’objet en juillet prochain d’un bundle avec la PS4 de Sony.

(Via LendEDU)