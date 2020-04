Le DJI Mavic Air 2 est, sur le papier, le drone idéal

Archi leader du marché des drones, DJI vient une nouvelle fois de frapper fort avec son dernier modèle, le Mavic Air 2. Le successeur du premier drone compact de DJI corrige un des défauts principaux de la V1, à savoir la connexion. Fini le Wi-Fi, la technologie Ocusync 2.0 s’occupera de la liaison entre la télécommande et le drone. Dans cet article, nous allons faire un tour complet des caractéristiques, de la partie photo/vidéo, puis de la disponibilité et du prix du DJI Mavic Air 2.

Performances de vol largement améliorées

Le Mavic Air 2 est un mini Mavic Pro 2. Avec ses 570 grammes sur la balance, il reste néanmoins compact et facilement transportable. Il est équipé de nouveaux moteurs, de nouveaux contrôleurs électroniques de vitesse, d’une technologie de batterie améliorée et d’un design aérodynamique. Toutes ces nouveautés combinées permettent au Mavic Air 2 un temps de vol de 34 minutes maximum, ce qui est un record sur un drone grand public de la marque (3 minutes de plus que le Mavic 2 Pro, 13 de plus que le Mavic Air).

La technologie de transmission OcuSync 2.0, permet de garder un flux vidéo HD fiable et stable, ce qui était le défaut du Mavic Air 1. OcuSync 2.0 prend en charge les bandes de fréquences de 2,4 GHz et 5,8 GHz et dispose d’une fonctionnalité de commutation automatique permettant de passer de l’une à l’autre en fonction de la force du signal, alors que la technologie anti-interférences bloque les signaux indésirables pour veiller à la clarté du flux vidéo. Théoriquement, le Mavic Air 2 a une portée de… 10 km ! On vous rappelle tout de même que la législation française vous interdit de perdre le drone de vue si vous n’avez pas toutes les certifications de pilote professionnel. La nouvelle télécommande n’a plus d’écran, et est bien plus imposante que celle du Mavic Air premier du nom, ce qui est un peu dommage.

DJI a donc réussi à miniaturiser ce qui faisait la force de la gamme Pro des Mavic, et à supprimer le principal défaut du Mavic Air 1, qui avait une fâcheuse tendance à perdre le signal. Au niveau de l’intelligence de vol, d’autres nouveautés sont de la partie; notamment au niveau de la sécurité.

Un drone plus sûr

Le Mavic Air 2 dispose de capteurs à l’avant, à l’arrière et en dessous, pour détecter et éviter les obstacles potentiels. Au niveau de la sécurité, DJI intègre sa technologie GEO, qui vous empêche de voler à proximité de lieux sensibles comme les aéroports. Le système APAS (Advanced Pilot Assistance System) passe en 3.0 et rend le Mavic Air 2 encore plus autonome que ses prédécesseurs. Quand le mode est activé, le Mavic Air 2 peut créer nouvelle trajectoire autour, en dessous ou au-dessus des obstacles pour éviter les collisions, il sera encore plus difficile de se crasher par mégarde. L’environnement est cartographié en 3D, ce qui permet de mieux anticiper et rendre les mouvements du drone plus fluides.

Une nouvelle fonction, baptisée AirSense fait son arrivée avec le Mavic Air 2.Elle permet d’améliorer la sécurité en avertissant les pilotes de drone de la présence d’autres appareils à proximité. Elle utilise la technologie d’ADS-B utilisée pour recevoir les signaux des avions et des hélicoptères à proximité. En outre, elle affiche leur position sur l’écran de contrôle du pilote. Lorsque ces autres appareils s’approchent du drone, AirSense avertit le pilote du drone par le biais de messages, sons et vibrations, lui permettant ainsi de prendre davantage de précautions et de déplacer le drone en toute sécurité.

Différents modes de vol intelligents

DJI aime se creuser pour trouver des noms à ses fonctionnalités intelligentes, toutes regroupées sous la dénomination FocusTrack, qui comprend trois modes différents :

ActiveTrack 3.0 : Sélectionne un sujet que le Mavic Air 2 suivra automatiquement. Elle embarque de nouveaux algorithmes de trajectoire de vol pour améliorer le suivi du sujet et éviter efficacement les obstacles. Elle peut aussi retrouver plus rapidement le sujet s’il se déplace temporairement derrière un objet.

: Sélectionne un sujet que le Mavic Air 2 suivra automatiquement. Elle embarque de nouveaux algorithmes de trajectoire de vol pour améliorer le suivi du sujet et éviter efficacement les obstacles. Elle peut aussi retrouver plus rapidement le sujet s’il se déplace temporairement derrière un objet. Point d’intérêt 3.0 : Définit une trajectoire de vol automatisée autour d’un sujet précis. La version mise à jour permet une meilleure reconnaissance de surface afin de suivre les sujets de manière plus efficace.

: Définit une trajectoire de vol automatisée autour d’un sujet précis. La version mise à jour permet une meilleure reconnaissance de surface afin de suivre les sujets de manière plus efficace. Spotlight 2.0 : Intégré dans les drones professionnels de DJI, Spotlight immobilise un sujet dans le cadre, tandis que l’utilisateur peut déplacer librement le drone.

Le mode Hyperlapse permet de faire des prises de vue dans une résolution maximale de 8K et les pilotes peuvent faire un choix parmi quatre modes de vol, dont Mouvement libre, Cercle, CourseLock et WayPoints. Les QuickShots sont aussi de la partie, avec les modes que nous connaissons déjà des versions précédentes : Fusée, Cercle, Dronie, Spirale, Boomerang et Astéroïde

Un tout nouveau capteur photo

Le DJI Mavic Air 2 embarque un nouveau capteur 1/2″ capable de filmer des images en 8K. Le Mavic Air 2 est surtout le tout premier drone de la gamme Mavic à offrir une vidéo 4K à 60 ips et 120 Mb/s. Mais ce n’est pas tout. Sont aussi de la partie la vidéo HDR, le ralenti 4X en 1080p à 120 ips ou le ralenti 8X en 1080p à 240 ips. Niveau photo, le Mavic Air 2 semble aussi prometteur avec la possibilité de capturer des clichés de 12 mégapixels ou choisir une nouvelle fonctionnalité haute résolution de 48 mégapixels qui permet de prendre des photos d’une grande précision.

Le nouveau capteur utilisant la technologie Quad Baye, le Mavic Air 2 est aussi meilleur en basse lumière. La nouvelle fonctionnalité SmartPhoto enregistre des photos de 12 mégapixels grâce à une analyse de scène avancée et un apprentissage approfondi afin de choisir automatiquement l’une des trois options de capture d’image :

Photos HDR : Le Mavic Air 2 capture automatiquement 7 prises de vue différentes et les fusionne pour offrir une image très dynamique.

: Le Mavic Air 2 capture automatiquement 7 prises de vue différentes et les fusionne pour offrir une image très dynamique. Hyperlight : Il permet de fusionner plusieurs photos et d’en extraire une image claire avec moins de bruit, pour améliorer les clichés en faible luminosité.

: Il permet de fusionner plusieurs photos et d’en extraire une image claire avec moins de bruit, pour améliorer les clichés en faible luminosité. Reconnaissance de scènes : Dans ce mode, le Mavic Air 2 peut reconnaître 5 scènes, dont le coucher de soleil, le ciel bleu, l’herbe, la neige et les arbres, en optimisant les réglages pour offrir la meilleure photo possible en fonction des conditions.

Pour la première fois, des filtres ND sont livrés avec le Mavic Air 2, ce qui permet de mieux gérer l’ouverture dans des conditions de luminosités fortes.

Date de sortie et prix du DJI Mavic Air 2

Suite à la pandémie mondiale de COVID-19, DJI ne va pas faire un lancement mondial. Le Mavic Air 2 est disponible à l’achat sur le site officiel, avec une expédition sous 12 à 17 jours pour les clients français. Le Mavic Air 2 sera disponible en deux options d’achat : un pack classique comprenant le Mavic Air 2, une batterie, une télécommande et tous les fils et câbles nécessaires au prix de 849€. Le DJI Mavic Air 2 avec l’option Fly More comprenant en supplément un sac en bandoulière, des filtres ND, une station de recharge et 3 batteries est vendu au prix de 1049€ sur le site officiel de DJI.

Comme pour tous les modèles DJI, la garantie DJI Care Refresh est aussi disponible pour ce Mavic Air 2. Elle vous permet d’avoir une couverture complète et avoir jusqu’à deux remplacements par an. Si vous êtes amenés à voler très souvent, on vous conseille de vous pencher sur la solution.

Prix Mavic Air 2 :

Prix Mavic Air 2 Fly More Combo :