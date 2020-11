Le DJI Mini 2 est officiel, et il a tout d’un grand

Mais où est passé le Mavic ? DJI vient de dévoiler le remplaçant de son drone de 249 grammes ultra transportable, et force est de constater que son nom a laissé de côté l’appellation « Mavic » pour se présenter comme le nouveau DJI Mavic 2. La préparation d’une nouvelle gamme spécifique ?

Depuis la commercialisation du premier modèle en tout cas, le succès a été au rendez-vous. Le drone est moins cher que les autres modèles et plus facile à transporter. Mais surtout, il permet aux utilisateurs de pouvoir passer sous de nombreuses législations exigeant une licence pour piloter un drone de plus de 250g.

Avantage donc à cet aéronef tout à fait surprenant à sa sortie, mais qui s’est avéré trouver un public très large grâce à ses performances loin d’être en retrait. Pour 2020, les équipes de la firme chinoise ne sont pas parties d’une feuille blanche, mais des améliorations sont à noter. En plus, le modèle est 40 euros moins cher.

DJI Mini 2 : des améliorations

La première des nouveautés apportées est l’arrivée de la vidéo en 4K. DJI devrait communiquer largement dessus, tant le précédent Mavic Mini se limitait à de la 2,7K. La nouvelle résolution du DJI Mini 2 se limitera en revanche à 30 images par seconde. Pour une vitesse de 60 fps, il faudra configurer l’enregistrement en 1080p au maximum.

Le fabricant n’explique pas si son capteur et son logiciel proposent des images un peu moins contrastées que par le passé (l’une de ses seules critiques négatives), mais on peut apprendre que le drone accepte des images de 100 Mbps. Le capteur est toujours le même, avec sa taille de 1/2,3 pouces, et ses photos seront toujours en 12 MP (JPEG et RAW). Un zoom 4x « sans perte de qualité » permet d’aller viser des détails même avec une haute altitude.

Parlons justement d’altitude et de portée, car la seconde nouveauté majeure concerne l’introduction d’OcuSync 2.0. Entre le drone et la radiocommande, le système d’émetteur-récepteur ajoute la dernière technologie en date de la marque qui augmente la portée des produits. Maintenant, le DJI Mini 2 peut voler dans un rayon de 10 km autour. L’intérêt d’OcuSync 2.0 : pouvoir passer d’une fréquence à une autre instantanément en cas d’interférence. Les quatre moteurs du DJI Mini 2 lui permettent d’afficher une résistance au vent jusqu’à 24 km/h.

Un drone encore moins cher

Depuis l’application DJI et notre smartphone, le contrôle du DJI Mini 2 est toujours aussi pensé pour permettre aux débutants de pouvoir apprendre à piloter sans risquer de casser le drone. Des tutoriels sont disponibles, et neuf mouvements automatiques permettent de réaliser des images différentes autour d’un sujet ou face à un paysage. Notez néanmoins que le mode ActiveTrack 3.0 des produits comme le Pavic Pro n’est toujours pas disponible.

Découvrir le DJI Mini 2

Le prix du drone DJI Mini 2 est en baisse par rapport au premier Mavic Mini. Il est affiché à 449 € au lieu des 499 € de la version d’origine l’année dernière. À ce prix, il est accompagné d’une radiocommande et d’une batterie à l’autonomie de 30 minutes (comme sur le Mavic Mini). Pour 599 €, un pack complet est disponible intégrant en supplément un sac de transport, deux batteries de plus, et une station de recharge.