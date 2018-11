Le drôle d’effet de Pokémon Let’s Go sur les animaux

Un accessoire Pokémon qui ne passe pas inaperçu

Pokémon s’est (encore) doté d’un nouvel opus dans son interminable franchise. Un épisode baptisé « Pokémon Let’s Go » sur Nintendo Switch (que nous avons testé pour vous) qui plaira ou non, c’est selon.

Parmi les accessoires, on trouve la PokéBall Plus qui permet de se prendre réellement pour un dresseur au moment de capturer les Pokémon. Charge à vous de lancer la PokéBall pour attraper votre cible. Une idée qui mise avant tout sur l’aspect immersif de l’expérience bien sûr. Bonus non-négligeable pour les joueurs, la Pokéball permet aussi d’avoir le Pokémon légendaire Mew. Un argument décisif pour de nombreux joueurs, quand on se souvient de ce que certains étaient prêts à faire dans les premières versions pour l’avoir.

Oui mais voilà. Nintendo avait sans doute zappé un petit élément dans son calcul. On parle là d’un accessoire qui a la forme d’une balle et fait du bruit. De quoi attirer l’attention des animaux de compagnie. Sérieusement.

Attention à ne pas le laisser traîner…

Résultat, de nombreux joueurs signalent que leurs chiens et chats ont l’air un peu perdus, ont envie eux aussi de l’attraper, de jouer avec, de le mordiller… Pour certains, c’est comme si vous lui lanciez la balle. Sauf qu’elle ne quitte jamais vraiment votre main. Si un chien peut en rire une fois, il pourrait commencer à s’énerver un peu et à ne pas comprendre pourquoi vous êtes aussi méchants avec lui…

Si vous pensez que vous n’arriverez pas à vous y faire et que votre animal chéri non plus, il est sans doute temps de ressortir les vieilles cartes Pokémon de collection du placard. Avec un peu de chance, vous pourriez en retrouver certaines qui valent une fortune. Attention dans ce cas à ne pas laisser Médor les mâchouiller…

