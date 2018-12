Le français Archos dévoile sa nouvelle tablette Oxygen 101 S, sous processeur Helio X20

La nouvelle tablette d’Archos, baptisée Oxygen 101 S, trouvera sa place dans l’entrée de gamme, avec un prix de seulement 149 euros. Un tarif raisonnable, qui ne lui retire pas pour autant sa bonne fiche technique.

Oxygen 101 S : Une tablette au rapport qualité prix intéressant

La tablette Oxygen 101 S dispose d’un écran de 10,1 pouces avec dalle LCD IPS (1920 x 1200 pixels). Comme mous l’indiquions plus haut, cette tablette embarque un SoC mobile Helio X20 cadencé jusqu’à 2,1 GHz, épaulé par un GPU ARM Mali T880 MP4, par 3 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage, évidemment extensibles avec une carte microSD. Les principales caractéristiques sont donc relativement intéressantes pour une tablette d’entrée de gamme et Archos pourrait bien séduire de nombreux consommateurs, malgré le déclin de ce marché depuis plusieurs années.

Archos a intégré un lecteur d’empreintes au dos de son produit, ainsi que des capteurs photo de 5 megapixels à l’arrière et de 2 megapixels à l’avant. L’Oxygen 101 S dispose d’une batterie de 6000 mAh, d’un port micro-SD, de l’USB-C, du Bluetooth 4.x et du WiFi 802.11 a/b/g/n/ac.

La marque française a opté pour l’OS Android 9.0 Pie pour faire tourner sa tablette. Notons qu’Archos a intégré un connecteur POGO permettant d’accueillir des accessoires dédiés, comme une station d’accueil par exemple, ou encore un clavier. Les dimensions sont de 255 x 163 x 8mm pour un poids de 511 grammes.

La date de sortie de l’Oxygen 101 S n’est pas encore précise, on se contentera donc d’un simple » début 2019 » pour le moment.

Source