Le free-to-play Call of Duty: Warzone lance un tout nouveau mode « Solos »

Un mode « Solos » pour Call of Duty: Warzone ?

Il y a quelques jours, Activision lançait Call of Duty: Warzone, un tout nouveau battle-royale, sur PS4, Xbox One et PC. Il ne s’agit pas d’un nouveau DLC ou d’une extension, mais bien d’un jeu complet, proposé en free-to-play, et donc téléchargeable gratuitement. Un CoD Warzone qui permet notamment de profiter d’un mode « Battle-Royale » où 50 équipes de trois personnes s’affrontent sur une gigantesque map, regroupant près de 300 points d’intérêts.

Aujourd’hui, Activision annonce le lancement d’un tout nouveau mode de jeu : Solos. « Solos est une option pour les joueurs qui sont de véritables mercenaires, et qui veulent évoluer seuls à travers Verdansk » explique l’éditeur. Il ne s’agit donc pas de retrouver un quelconque mode « solo » comme on aurait pu le croire.

Pour affronter, seul, 149 autres joueurs

En effet, depuis son lancement, le mode Battle Royale de Warzone permet uniquement aux joueurs d’évoluer par petites escouades de trois soldats. Avec ce mode « Solos », il est donc possible d’éviter ce côté coopératif, pour tenter de survivre seul face à 149 autres joueurs.

Au joueur donc d’opter pour la stratégie qu’il préfère après avoir sauté de l’avion qui se survole la map. Il suffira pour cela de regarder dans le coin supérieur droit pour voir combien de joueurs sont passés et visualiser les traînées de fumée rouge. Si vous cherchez le combat, suivez ces traînées. Sinon, il faudra essayer d’atterrir dans des endroits plus éloignés pour adopter une stratégie plus furtive.

Selon Activision : « Solos est un excellent moyen de mettre en pratique les principes fondamentaux de Call of Duty: Warzone. Le mode « Solos » est une bonne option pour les joueurs qui veulent s’entraîner sur les armes, l’équipement, les avantages et les connaissances cartographiques« . Bref, si vous n’étiez pas encore rassasié avec les Fortnite et autres PUBG, vous savez quoi faire…