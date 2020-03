Découvrez Warzone, le battle-royale de Call of Duty à 150 joueurs

C’est une rumeur qui ne date pas d’hier, étant donné que c’est l’été dernier, bien avant la sortie du jeu que des rumeurs laissaient sous-entendre qu’un mode battle-royale pourrait être présent dans le dernier Call of Duty Modern Warfare. Quelques jours après la sortie du jeu, de nouvelles rumeurs annonçaient un mode battle royale jusqu’à 200 joueurs pour le début de l’année 2020. Selon certaines rumeurs, ce mode de jeu serait même un free-to-play (donc gratuit et jouable même sans le jeu Call of Duty Modern Warfare).

C’est désormais officiel, ce fameux mode de jeu existe et il est bien gratuit. Warzone débarque dès aujourd’hui sur PS4, Xbox One et PC, il proposera deux modes de jeu et 150 joueurs.

Warzone – Le battle royale selon Call Of Duty

Ce n’est donc pas un, mais deux genres de battle-royale qui arrivent dès aujourd’hui sur Call of Duty et… Gratuitement ! Mieux encore, ce n’est pas un DLC gratuit qui nécessite d’avoir le jeu, mais bien un mode de jeu en free-to-play que vous allez pouvoir télécharger dès cet après-midi même si vous ne possédez pas le jeu !

Au programme de « WarZone », deux modes de jeu. Le premier se nomme « Pillage », le but du jeu sera donc de récolter le plus d’argent possible dans un temps limité. Comment ? Et bien en tuant vos adversaires, comme dans la bonne tradition Call of.

Le second mode de jeu est donc le mode « Battle-Royale » où 50 équipes de trois personnes s’affrontent sur une gigantesque map regroupant près de 300 points d’intérêts. Bien entendu, les véhicules seront de la partie avec les SUV, les hélicoptères, ou encore les quads. Le but du jeu est d’être la dernière escouade en vie.

Il est important de souligner que WarZone proposera un nouveau système de « seconde chance ». Lorsque vous tombez au combat, vous êtes transportés dans un monde parallèle pour faire un duel avec un autre joueur mort. Le gagnant du duel réintègre la partie, tandis que l’autre meurt définitivement.

Important à rappeler également que ce mode WarZone est cross-play. C’est-à-dire que les joueurs PS4 pourront jouer avec les joueurs PC ou Xbox One et vice-versa. Dernier petit point, les détails pour télécharger gratuitement ce mode de jeu.