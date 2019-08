Le Galaxy Fold n’est toujours pas sorti, mais Samsung planche déjà sur la V2

En février dernier, Samsung était de présenter son premier smartphone pliable : le Galaxy Fold. Ce dernier est également l’un des premiers sur ce nouveau segment de marché. Dès la première annonce la firme coréenne dévoile également le prix de ce téléphone, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a beaucoup fait réagir, puisqu’il faudra compter environ 2000 € pour s’offrir un Galaxy Fold. Alors que Samsung annonçait sa commercialisation il y a environs 3 mois, la société vient d’officialiser le lancement de cette, sois disant, prouesse technologique pour le mois de septembre.

Toutefois, même si le Galaxy Fold n’est toujours pas disponible, Samsung aurait déjà breveté son Galaxy Fold 2. Il semblerait que la firme coréenne ait déjà déposé trois nouveaux brevets de smartphone pliable, il y a maintenant 2 semaines. Ces derniers ont été publiés lundi au sein de la base de données de l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne. Suite à cela, les équipes du média néerlandais LetsGoDigital ont préparé des rendus 3D en couleurs, en suivant les instructions des croquis réalisés par Samsung.

Un smartphone pliable horizontalement

Comme évoqué plus haut, trois nouveaux brevets ont été déposés, dont deux qui ressemblent beaucoup au Galaxy Fold de première génération. Seul le fait que l’encoche s’adapte au mode plié et déplié change de ce que l’on sait du premier modèle. Le troisième brevet est quant à lui plus intéressant, puisqu’on y aperçoit un smartphone non pas pliable verticalement, mais bien horizontalement.

Avant d’en savoir plus au sujet du Galaxy Fold 2, nous aimerions avant tout connaître une date pour la sortie du premier. Dès le 6 septembre prochain, l’IFA 2019 ouvrira ses portes à Berlin, au cours de l’événement il se pourrait que Samsung profite de sa conférence afin d’annoncer officiellement une date de sortie pour le Galaxy Fold, et pourquoi pas en dire davantage sur le prochain modèle. En ce qui concerne ces nouveaux modèles, il est fort probable que nous devons attendre au moins 2020, il se pourrait également que Samsung profite du MWC 2020 pour présenter de nouveaux produits.

Petit bémol, alors que le Galaxy S10 compatible 5G est désormais disponible, Samsung propose également des versions 5G pour ses Note 10 et Note 10+, pourtant le Galaxy Fold ne sera compatible qu’avec la 4G LTE.