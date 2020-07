Le Galaxy Z Flip 5G disponible dès cette semaine ?

C’est confirmé par Samsung depuis quelques semaines, sa prochaine conférence aura lieu le 5 août. Lors de celle-ci, le numéro 1 du marché des smartphones devrait présenter plusieurs nouveaux modèles. À cette occasion, il devrait officialiser les Galaxy Note 20 à cette date, une gamme composée de trois téléphones —là où les premières rumeurs évoquaient deux smartphones seulement.

Pas de Galaxy Z Flip 5G le 5 août ?

Il était également prévu que Samsung profite de cette occasion pour présenter le Galaxy Z Flip 5G, une version 5G de son smartphone pliable présenté au début de l’année. Cependant, ce modèle n’aurait pas le droit au même calendrier que les autres, en partie parce qu’il ne s’agit que d’une variante adoptant cette technologie plutôt que d’un nouvel appareil.

En plus de l’apparition de la 5G, il devrait tout de même embarquer le dernier Snapdragon 865+, ce qui ferait de lui un des premiers modèles à embarquer la puce la plus récente de Qualcomm.

Selon les rumeurs, le Galaxy Z Flip 5G sera disponible en précommande à partir du 22 juillet. Mais il est possible que cette date ne concerne que la Chine et qu’il faille un peu plus de temps avant qu’il soit accessible dans d’autres pays.

La date de disponibilité n’est pas encore connue, au même titre qu’on ne peut pas encore spéculer sur son succès. Le smartphone devrait être vendu au-dessus des 1 400 euros, ce qui reste un budget assez conséquent malgré l’innovation proposée par l’écran pliable. De plus, Samsung va officialiser des modèles moins onéreux qui devraient partir beaucoup plus facilement que la variante 5G du Galaxy Z Flip.

Il faut attendre encore un peu pour l’officialisation, mais le Galaxy Z Flip 5G aurait fuité dans une vidéo. Autant dire que la ressemblance avec son prédécesseur est frappante, que ce soit du côté de l’écran, de la batterie ou encore de l’appareil photo et des dimensions (presque similaires). À l’origine de ces informations, une vidéo et des messages partagés sur Twitter par le populaire Max Weinbach.

