Le Huawei P40 utiliserait une technologie plus rapide que le Wifi 6

Il s’agit de la nouvelle norme pour le Wifi qui, d’après certains médias, permettrait d’avoir jusqu’à 30 % de vitesse en plus par rapport à la précédente génération.

Mais si la plupart des nouveaux smartphones haut de gamme en 2020 devrait adopter le Wifi 6, de nouvelles rumeurs suggèrent que Huawei pourrait opter pour une variation de celui-ci, appelé « Wifi 6 Plus », qui serait plus rapide, sur le P40.

C’est du moins ce qu’indique le site chinois ITHome, qui est relayé par nos confrères d’Android Authority. Pour le moment, on ne sait pas quelle pourrait être la différence entre le Wifi 6 et le « Wifi 6 Plus » évoquée par cette rumeur.

Mais en tout cas, d’après celle-ci, pour que ses utilisateurs puissent en profiter, Huawei aurait également prévu un routeur compatible avec cette version améliorée, en plus de ses smartphones.

Pour rappel, le Huawei P40 sera le prochain smartphone haut de gamme du constructeur chinois, qui devrait entrer en concurrence directe avec les appareils comme le Samsung Galaxy 20 ou le Mi 10 de Xiaomi.

Un meilleur Wifi ne va pas résoudre le vrai problème de Huawei

Cependant, même si on ne doute pas de la qualité exceptionnelle qu’aura le P40 sur le plan matériel, Huawei est toujours handicapé par les sanctions de Washington, qui empêchent celui-ci de préinstaller les services de Google, dont le Play Store, sur ses appareils.

Néanmoins, de plus en plus de rumeurs circulent concernant les alternatives que Huawei pourrait proposer à ses utilisateurs hors Chine pour combler le vide laissé par les apps et services de Google.

Huawei préparerait actuellement la présentation d’une suite d’apps appelée HMS (Huawei Mobile Services) qui servirait d’alternative à GMS (Google Mobile Services).

On sait aussi que Huawei a signé un contrat avec TomTom, ce qui pourrait permettre au constructeur chinois de proposer les services de cette société européenne à la place de ceux de Google Maps sur ses appareils.