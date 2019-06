Le Kick off : Instagram, royaume des arnaqueurs ?

‪Hello Folks,‬

‪c’est le Kick off : les arnaques sur Instagram, on en parle ?‬

‪Avez-vous des expériences personnelles sur ce sujet ? Posted by Presse-citron on Monday, June 3, 2019

Produits miracles aux prix défiant toute concurrence (mais déjà entre deux et dix fois plus chers que sur n’importe-quel site sérieux), applications « gratuites » qui se révèlent payantes au prix fort dès qu’on les installe, dropshipping, sociétés-fantômes, phishing, sites en dehors de toute légalité… On dirait que tout ce qu’internet compte d’escroc et d’aigrefins en tous genres se donne rendez-vous depuis quelque temps sur Instagram pour y plumer les mobinautes de passage.

Les méthodes sont la plupart du temps les mêmes : dans un post sponsorisé, on vous vante un gadget aux caractéristiques irrésistibles vendu à un prix canon dans le cadre d’une promotion limitée dans le temps, avec compte à rebours affiché en gros, égrenant les heures, les minutes et les secondes restant avant la fin de cette fenêtre de bonheur. Ou l’on vous invite à télécharger cette fabuleuse application qui va transformer votre smartphone à la fois en appareil-photo reflex haut de gamme, en caméra professionnelle et en studio de retouche digne des plus grandes maisons de production hollywoodienne, en oubliant juste de vous préciser qu’une fois l’app installée, vous serez débité de sommes monstrueuses et récurrentes afin de débloquer les fonctionnalités de celle-ci – si toutefois elles existent.

Vous l’aurez probablement remarqué : il suffit de se balader un peu sur sa timeline Insta pour tomber sur une de ces arnaques. Il faut dire que les petits malins qui sont à l’origine de ces pièges à gogos ne sont apparemment pas tombés de la dernière pluie puisqu’ils savent aussi bien exploiter les APIs des e-commerçants les plus connus (AliExpress est leur terrain de jeu favori) que la naïveté, ou en tout cas le manque de vigilance des internautes, pour mener à bien leurs forfaits dans l’anonymat le plus complet, sans visiblement jamais être inquiétés le moins du monde.

Que fait Instagram pour lutter contre ce fléau ? J’ai contacté Mélanie Agazzone, de la Direction de la communication Europe du Sud (incluant la France) pour avoir la position de la plateforme sur ce point. Celle-ci semble avoir identifié les différents types de fraudes et tente d’y répondre avec des procédures adaptées. Concernant la publicité trompeuse ou mensongère, « Maintenir une expérience positive pour les gens d’Instagram est notre priorité absolue. Les marchandises contrefaites et les activités frauduleuses nuisent à l’ensemble de notre communauté et n’ont pas leur place sur Instagram. Nous avons mis en place divers systèmes qui nous aident à détecter et à éliminer les activités suspectes avant qu’elles n’atteignent les consommateurs – il s’agit d’un effort continu que nous nous sommes engagés à améliorer continuellement au fil du temps. Nous avons également développé de nouvelles fonctionnalités qui donnent aux gens le pouvoir de gérer leur expérience avec les publicités sur Instagram et de prendre des mesures lorsqu’ils voient quelque chose de suspect. » En ce qui concerne les produits contrefaits ou les fraudes avérées, le discours est un peu différent : « Nous sommes fortement incités à supprimer énergiquement les contenus contrefaits et à bloquer les personnes responsables de notre plateforme. Nous avons consacré davantage de ressources à notre programme mondial de notification et de retrait afin d’accélérer le traitement des rapports des titulaires de droits. Aujourd’hui, nous répondons régulièrement aux signalements de contenus contrefaits dans un délai d’une journée, et souvent de quelques heures. En outre, nous continuons à lutter de manière proactive contre les contenus inappropriés, y compris les contenus susceptibles d’offrir des produits contrefaits, grâce à des systèmes sophistiqués de détection et de blocage du spam. Parce que de nombreux contrefacteurs tentent de promouvoir leurs services par le biais d’un comportement spammeur, nous sommes en mesure de supprimer rapidement ce type de contenu, même sans rapport. »

Instagram lutte visiblement au quotidien contre les escrocs qui salissent sa plateforme, mais le combat est difficile et probablement déséquilibré, car tout se joue en quelques heures : entre l’insertion d’une annonce trompeuse et sa suppression il peut se passer une journée. Un laps de temps suffisant pour piéger probablement des centaines de visiteurs et de disparaitre dans la nature. Et d’ailleurs, Instagram n’est pas le seul concerné. Quid d’Apple ou de Google par exemple, dont les magasins d’applications hébergent des apps douteuses prêtes à siphonner votre compte en banque au moindre clic un peu moins vigilant ? Comment de telles arnaques peuvent-elles avoir table ouverte sur ces plateformes quand on sait combien il est difficile et fastidieux d’y référencer une application, rejetée souvent pour une virgule mal placée dans un descriptif ? Mystère et boule de gomme.

Dans ce Kick off je vous explique aussi comment ces arnaques fonctionnent, et comment s’en prémunir, point par point.