Le LG V60 ThinQ 5G est officiel : Snapdragon 865, double-écran, batterie de 5 000 mAh et « bokeh audio »

Bien que LG ait aujourd’hui une part de marché très petite par rapport à ceux des plus importantes marques de smartphones, comme Samsung, Apple, Huawei ou Xiaomi, la marque coréenne n’est pas encore près d’abandonner ce marché. Bien au contraire, LG pense aujourd’hui remonter la pente et rendre sa division mobile profitable à partir de 2021.

Cette semaine, l’entreprise dévoile son nouveau smartphone haut de gamme : le V60 ThinQ 5G. Avec ce modèle, LG continue de miser sur le format Dual Screen (ou smartphone à deux écrans) qui est devenu une sorte de marque de fabrique pour cette gamme. Mais bien entendu, le constructeur adopte une fiche technique mise à jour, afin que son nouveau haut de gamme puisse avoir des performances comparables à celles des appareils comme le Galaxy S20 ou le Mi 10.

Caractéristiques du LG V60 ThinQ 5G

Le LG V60 a un écran OLED FHD+ de 6,8 pouces auquel il est possible d’ajouter un second écran, via une coque spéciale. En revanche, LG n’adopte pas le taux de rafraîchissement de 90 Hz ou 120 Hz que l’on a sur certains smartphones haut de gamme de 2020.

Sous le capot, on a un SoC Snapdragon 865 accompagné d’une mémoire RAM de 8 Go et de 128 ou 256 Go de stockage. Bien entendu, l’appareil prend en charge la 5G et tourne sous Android 10.

D’une capacité de 5 000 mAh, la batterie est assez importante.

Pour la photo et la vidéo, alors que d’autres smartphones haut de gamme ont trois à cinq caméras sur le dos, le LG V60 se contente d’une caméra principale de 64 mégapixels et d’un grand angle de 13 mégapixels, accompagnés d’un capteur ToF. En façade, on a une caméra de 10 mégapixels.

Néanmoins, le LG V60 est capable de filmer en 8K.

Et les lacunes que celui-ci pourrait avoir pour la photo et la vidéo pourraient être compensées par ses qualités en matière d’enregistrement audio. En effet, LG met en avant le fait que le V60 a 4 micros hautes performances répartis sur l’appareil qui permettent des enregistrements vers différentes directions. LG propose également une fonctionnalité « Voice Bokeh, qui sépare les voix des utilisateurs du bruit de fond, permettant aux créateurs de contenu de se concentrer davantage sur le sujet tout en réduisant le bruit excessif. »