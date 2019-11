Le MacBook Pro 16″ embarque une énorme batterie, et des ventilateurs puissants

La semaine dernière, Apple a ouvert les ventes de son tout nouveau MacBook Pro 16″. L’une des bonnes nouvelles de cette annonce concerne le clavier. En effet Apple a abandonné le clavier papillon pour privilégier le clavier ciseaux. Le clavier n’est pas le seul avantage, Apple a également revu l’autonomie du MacBook Pro à la hausse.

Le site iFixit est spécialisé dans le démontage d’objets technologiques, et comme toutes les nouveautés, le MacBook Pro 16″ n’y a pas échappé. Une fois démonté, on se rend compte que cet ordinateur embarque une batterie plus imposante (d’où son épaisseur). De plus, en le comparant avec le modèle 15 pouces, iFixit a remarqué que les trous d’aération de l’ordinateur portable sont plus grands, les ventilateurs ont également des pales plus grandes capables de brasser 28 % d’air en plus dans les entrailles du système.

Apparemment, ces ventilateurs sont importants pour le bon fonctionnement de cette batterie 99,8 Wh qui, selon iFixit, est « la plus grande batterie que nous ayons jamais vue dans un MacBook », chaque cellules de la batterie sont en moyenne 0,8 mm plus épaisses que celles du modèle précédent.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser dans un premier temps, c’est loin d’être un point négatif. En effet, si un ordinateur portable est un peu plus épais en intégrant un système de refroidissement plus efficace avec une batterie plus puissante et résistante, il est fort probable que la plupart des amateurs de MacBook Pro déçus par la taille du 16″ ne vont pas tarder à changer d’avis.

Par contre, on se rend compte sans grande surprise que le MacBook Pro 16″ est l’un des plus compliqué à réparer avec le score le plus décerné par iFixit qui est de 1 sur 10. Espérons que les composants soit assez performant, vu le prix de l’ordinateur ce serait bête que ce ne soit pas le cas.