Officiel : Apple lance son MacBook Pro 16″

Bloomberg l’avait annoncé, Apple vient tout juste de lancer la commercialisation de son MacBook 16 pouces en ce mercredi 13 novembre 2019. Comme prévu, il embarque un écran de 16 pouces, avec une résolution de 3072 x 1920 px, dédié principalement aux créateurs tels que les monteurs, designers, photographes, développeurs, et bien d’autres corps de métiers.

La firme de Cupertino revient aux bases en proposant un clavier ciseaux, au lieu de ses claviers papillons qui n’ont pas convaincu à cause de leur fragilité, les nouveaux claviers sont également plus silencieux. La Touch Bar est placée au même niveau que la touche « esc », qui elle est physique. Avec son processeur 8 coeurs et ses capacités de stockage pouvant atteindre 8 To, ce MacBook allie les bons côtés du 15 pouces avec un écran plus grand, une meilleure luminosité, et des haut-parleurs (6 au total) bien plus puissants avec un rendu plus grave. Ce MacBook Pro embarque en plus de cela 64 Go de RAM. Il devient le MacBook le plus puissant de tous les temps.

Concernant la question du prix, Apple annonce un tarif élevé de 2399 dollars HT, soit 2 699 euros TTC pouvant atteindre 7139 euros. Un prix relativement similaire à celui proposé pour le 15 pouces. Il propose une autonomie bien meilleure, la toute dernière Touch Bar, le Touch ID (avec la puce de sécurité Apple T2), ainsi qu’un tout nouveau trackpad.

Dernièrement, nous avons pu apercevoir le Mac Pro dans les studios de Calvin Harris, cette story Instagram a relancé l’attente des fans à ce propos. Apple a annoncé une sortie prévue pour cet automne, dès le mois de décembre (avant le 21). Le fait qu’Apple confie le Mac Pro à un tel créateur qu’est Calvin Harris, montre à quel point l’entreprise américaine est confiante quant à la qualité de son produit. Côté prix, le Mac Pro est proposé à partir de 5 999 dollars, et son moniteur Pro Display XDR est à 4 999 dollars.

Voici quelques points de comparaison avec le MacBook Pro 15 pouces le plus rapide :

Les producteurs de musique peuvent lire d’énormes projets multipistes avec jusqu’à 2,1 fois plus de plug-ins Amp Designer dans Logic Pro X.

Les scientifiques et les chercheurs bénéficieront d’une simulation 2,1 fois plus rapide des systèmes dynamiques dans MATLAB.

Les développeurs utilisant Xcode peuvent compiler du code jusqu’à 1,8 fois plus vite.

Les photographes peuvent appliquer des retouches complexes aux photos 1,7 fois plus rapidement dans Photoshop.

D’ailleurs il est important de préciser que si le MacBook Pro 16 pouces est en vente sur le site Apple, le 15 pouces à disparu, désormais vous avez le choix entre le 13 pouces et le 16 pouces.