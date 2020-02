Le marché des enceintes connectées a connu une croissance 70 % en 2019

Cela fait un moment que l’on évoque régulièrement le succès des enceintes connectées. Et aujourd’hui, on a des données sur les expéditions de 2019. Comme on pouvait s’y attendre, les expéditions ont connu une forte croissance par rapport à 2018.

D’après les informations fournies par la société Strategy Analytics, l’an dernier, les expéditions d’enceintes connectées dans le monde ont dépassé les 146 millions d’unités, ce qui correspond à une croissance de 70 % par rapport à l’année précédente.

Étant donné qu’il y a pris de l’avance par rapport à ses concurrents, Amazon domine le marché américain. Néanmoins, dans le monde, les parts d’Amazon et de Google sont assez proches.

La part d’Amazon sur les expéditions mondiales en 2019 était de 26,2 %, contre 33,7 % en 2018 et celle de Google était de 20,3 % contre 25,9 % en 2018. Et alors que les parts des deux leaders baissent, celles des trois principaux acteurs en Chine, Baidu, Alibaba et Xiaomi, ont augmenté.

Quant à Apple, dont l’HomePod a récemment fêté ses deux ans d’existence, il reste à la sixième place mondiale avec une part de 4,7 % sur les expéditions mondiales en 2019.

Google et Amazon sont toujours les leaders des enceintes connectées

« L’appétit des consommateurs pour les haut-parleurs intelligents est resté intact pendant la période très importante du quatrième trimestre, car les nouveaux appareils dotés de fonctionnalités améliorées et de performances audio ont contribué à générer des expéditions trimestrielles record », commente David Watkins, directeur chez Strategy Analytics.

Celui-ci indique également que le marché a été dopé par les offres très intéressantes de Google et Amazon, ainsi que les entreprises chinoises Baidu et Alibaba. Google Home, en particulier, a su doper ses ventes grâce à des offres combinées aux abonnements de YouTube et Spotify.

Par ailleurs, d’après le site TechCrunch, malgré l’épidémie de coronavirus qui affecte actuellement la chaine d’approvisionnement de nombreuses entreprises, ainsi que les ventes en Chine, Strategy Analytics s’attend à ce 2020 soit une autre très bonne année pour le marché des enceintes connectées.

On notera également que d’après une étude publiée par une autre entreprise en 2019, le nombre d’enceintes connectées en utilisation devrait dépasser le nombre de tablettes tactiles en utilisation l’année prochaine. Cela devrait marquer la fin d’une époque.