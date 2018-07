Le marché des enceintes connectées atteindra les 100 millions d’unités vendues à la fin de l’année

Le marché des enceintes connectées est en plein boom et devrait atteindre les 100 millions d’unités vendues d’ici la fin d’année 2018.

Les enceintes connectées représentent la grande tendance de consommation de ces derniers mois et les prévisions de ventes pour la fin de l’année 2018 sont positives. Très positives.

La Part des Anges

Le cabinet d’études de marché Canalys vient de publier les résultats prévisionnels pour les ventes d’enceintes connectées. De ces résultats, il ressort que 50% des enceintes connectées vendues seront compatibles Alexa. Google équipera 30 % des enceintes connectées sur le marché. Enfin, Apple et son assistant personnel Siri ne seront présents que sur 4% des enceintes connectées sur le marché à la fin de l’année 2018. En outre, le marché pourrait atteindre 100 Millions d’unités vendues, tous assistants personnels confondus.

Big in China

Alors qu’Amazon, Google et Apple font un véritable carton avec leurs assistants personnels Outre-Atlantique, le cabinet d’études Canalys estime que l’avenir des Alexa, Google Home et compagnie se trouve en Chine. En effet, avec plus de 450 millions de ménages, la Chine est un marché hors-norme pour les assistants vocaux. De même, l’arrivée des assistants personnels ailleurs que dans la sphère privée est vue comme une bonne chose. On citera notamment le cas de l’introduction d’Alexa dans les hôtels aux États-Unis.

