S’il était déjà certain que le marché des smartphones a connu une baisse des ventes au premier trimestre, l’institut Gartner a confirmé cette tendance dans son dernier rapport daté du 1er juin.

À l’occasion de premier trimestre 2020, ce sont 300 millions de smartphones qui ont été expédiés dans le monde contre 375 millions durant la même période l’an dernier. Cela représente une baisse conséquente de -20,2%. Du côté des constructeurs, on retrouve tout de même le trio de tête représenté par Samsung —toujours numéro un, ainsi que Huawei et Apple.

L’institut Gartner évoque « Un effondrement de la demande de smartphones », conséquence en lien direct avec le « confinement et l’incertitude économique ».

Huawei affiche un fort recul, Xiaomi s’en sort bien

Samsung revendique la vente de plus de 55,3 millions d’unités sur la période, contre 42,4 pour Huawei et 40,9 pour Apple. C’est le constructeur chinois qui fait face à la plus forte baisse par rapport à l’année 2019 avec -27,3% de ventes et 58,4 millions de smartphones vendus l’an dernier.

Si la situation sanitaire est à prendre en compte, le numéro 2 a aussi payé le fait d’avoir été dans l’obligation de présenter des smartphones qui n’embarquent aucun service de Google, à l’exemple des Huawei P40 et P40 Pro. Nul doute que cela a impacté les ventes, particulièrement sur un marché comme l’Europe où les services et les applications américaines sont très demandés.

Samsung fait également état d’une chute des ventes par rapport à 2019, une baisse établie à -22,7%. L’institut Gartner évoque le fait que les canaux de ventes habituels du constructeur n’ont pas été très efficaces pendant cette période de crise sanitaire et de confinement dans de nombreux pays. En comparaison, Apple note une baisse des ventes de seulement -8,2%, car la marque a su compenser la fermeture de ses boutiques en Chine avec les ventes en ligne.

Dans le classement de Gartner, c’est finalement le chinois Xiaomi qui s’en sort le mieux parmi les cinq premiers constructeurs du marché. En effet, c’est la seule marque qui affiche un résultat positif avec une hausse de 1,4%, soit 27,8 millions d’unités vendues contre 27,4% en 2019. La hausse est peu conséquente, mais elle a le mérite d’être la seule de ce rapport.

Quant à Oppo, numéro 5 de cette liste, la chute est également importante avec -19,1% de ventes.