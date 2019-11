Le Mate X de Huawei est plus fort que le Samsung Galaxy Fold

Le Huawei Mate X est depuis aujourd’hui disponible à la vente en Chine. Il s’agissait du premier lancement de ce smartphone et d’après les autorités chinoises c’est un véritable succès puisqu’il s’est écoulé en quelques « secondes ». Annoncé il y a plus d’un mois en Chine, le smartphone a pris un peu de retard. Cependant, ce dernier devrait vite le rattraper puisqu’il est fort probable qu’il devienne le smartphone pliable le plus vendu en battant le Galaxy Fold.

Le Galaxy Fold s’est apparemment vendu dans les cinq premières minutes suivant sa mise en vente en Chine. On pense que Samsung avait environ 20.000 unités à écouler pour sa première vague de ventes. Concernant l’Inde, les 1 600 Galaxy Fold se sont vendus en 30 minutes après mis en vente.

Combien de Mate X ont été vendus par Huawei ?

Évidemment, vous vous demandez combien de Mate X ont été vendus en Chine pour cette première. Pour le moment Huawei, n’a pas communiqué sur cette donnée. Nous savons seulement que la firme de Shenzhen a les capacités de produire 100 000 unités par mois, et nous ne pensons pas qu’elle aurait pris le risque d’en mettre tant en vente pour cette première.

Huawei a beaucoup investi en Chine après son interdiction par les États-Unis. La société a intensifié ses activités sur son marché d’origine pour amortir les pertes prévues en raison de l’absence de services Google sur ses smartphones dans les pays occidentaux. Le moins que l’on puisse c’est que Huawei se débrouille plutôt bien sur son marché d’origine. Quant au Mate X, les ventes de ce smartphone pliable seront probablement limitées à la Chine jusqu’à ce que le gouvernement américain lève les sanctions commerciales en cours.

Hier on annonçait le retour d’un nouvel acteur de taille dans la téléphonie mobile, il s’agit de Motorola. L’entreprise américaine vient de présenter sa vision du smartphone pliable avec son Razr. Ce dernier se plie non pas à la verticale comme le Fold ou le Mate X, mais bien à l’horizontale.