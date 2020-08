Le Mi 10 Ultra est le roi de la photo et de la vidéo, mais il ne sera disponible qu’en Chine

Le 11 aout, le constructeur chinois Xiaomi a fêté ses 10 ans. Et à cette occasion, celui-ci a présenté de nouveaux smartphones, dont le Mi 10 Ultra. Ce modèle fait partie de l’offre haut de gamme de Xiaomi pour 2020 et comme le nom le suggère, il s’agit d’un concurrent pour les Galaxy S20 Ultra et Note 20 Ultra de Samsung.

L’un des atouts de ce nouveau smartphone de Xiaomi est son ensemble de caméras sur le dos. En effet, d’après le tableau de DXoMark, le Mi 10 Ultra est, au moment, où j’écris cet article, le meilleur smartphone du marché pour prendre des photos et des vidéos. Ce modèle serait donc meilleur que le P40 Pro de Huawei.

L’appareil est équipé d’une caméra principale de 48 mégapixels fabriquée sur mesure, d’une caméra de 12 mégapixels qui est capable de faire un zoom optique 2x pour les photos en mode portrait, d’un ultra grand-angle de 20 mégapixels, et d’un capteur « ultra-zoom » capable de faire un zoom hybride 120x (qui est supérieur au zoom 100x du Galaxy S20 Ultra). Et à cet ensemble impressionnant de caméras s’ajoute un autofocus laser.

Pas disponible en Europe ?

Mais malheureusement, il semblerait que le meilleur smartphone du marché pour prendre des photos et des vidéos ne soit disponible qu’en Chine. Cette semaine, Xiaomi a annoncé que le Mi 10 Ultra sera vendu entre l’équivalent de 648 euros et l’équivalent de 856 euros dans l’Empire du Milieu. Et aucune mention n’a été faite des autres pays.

Dans un article publié mercredi, le site Android Authority indique par ailleurs que Xiaomi n’a aucune intention de proposer cet appareil en dehors de la Chine. « Le Mi 10 Ultra et le Redmi K30 Ultra (ndlr, un autre smartphone présenté lors du 10ème anniversaire de Xiaomi) ne seront pas lancés en dehors de la Chine continentale », aurait indiqué un représentant de la marque à Android Authority.

D’autre part, Xiaomi n’aurait pas l’intention de lancer ces appareils sous d’autres marques (parfois, le nom d’un même smartphone Xiaomi peut varier d’un pays à un autre). En d’autres termes, le meilleur moyen de profiter de ces concentrés d’innovation sera probablement d’acheter ceux-ci en Chine, à moins que Xiaomi ne change d’avis plus tard, ou qu’il s’agit d’un malentendu…