Grâce au Mi 10 Ultra, Xiaomi devient le roi de la photo et de la vidéo

Aujourd’hui, Xiaomi a fêté ses 10 ans. Et à cette occasion, le constructeur a dévoilé de nouveaux modèles, dont le Mi 10 Ultra. Comme son nom le suggère, le Mi 10 Ultra est une version améliorée du Mi 10 Pro, le haut de gamme que le constructeur a présenté en début d’année.

Avec ce nouveau modèle, Xiaomi souhaite se positionner comme un leader en matière d’innovation sur le marché des smartphones. Et le nom de l’appareil positionne clairement celui-ci comme un concurrent des Galaxy S20 Ultra et Note 20 Ultra, les smartphones hors de prix proposés par Samsung cette année.

Comme la plupart des smartphones haut de gamme en 2020, le Xiaomi Mi 10 Ultra utilise le processeur Snapdragon 865. Cependant, l’appareil se distingue grâce à une combinaison de caméras exceptionnelle sur le dos.

Xiaomi devient le roi de la photo ?

Le Mi 10 Ultra a un appareil photo principal ultra-grand pixel 48MP fabriqué sur mesure, une caméra de 12 mégapixels capable de faire un zoom optique 2x pour les photos en mode portrait, un ultra grand-angle 128° de 20 mégapixels, ainsi qu’une caméra « ultra-zoom » capable de faire un zoom hybride 120x (ce qui défie le zoom 100x du Galaxy S20 Ultra).

Grâce à ces caméras, le Mi 10 Ultra de Xiaomi devient le meilleur smartphone pour prendre des photos et des vidéos sur le classement de DXoMARK (la référence dans l’industrie), grâce à un score de 130. D’après ce classement, le Mi 10 Ultra bat le Huawei P40 Pro, l’Oppo Fond X2 Pro, et le Galaxy S20 Ultra.

En façade, ce modèle est équipé d’une caméra de 20 mégapixels pour les selfies. La caméra frontale est intégrée dans une bulle percée sur l’écran.

L’écran incurvé et de type OLED du Mi 10 Ultra a également une qualité exceptionnelle. D’une diagonale de 6,67 pouces, celui-ci affiche une résolution FHD+ (certifié HDR10+), et a un taux de rafraichissement de 120 Hz, ainsi qu’un taux d’échantillonnage de 240 Hz de l’écran tactile.

Bien entendu, ce modèle prend en charge la 5G ainsi que le Wifi 6. Et sa batterie a une capacité de 4 500 mAh. Cette batterie est compatible avec la recharge rapide filaire à 120W, ce qui permet de passer de 0 % à 100 % en seulement 23 minutes. En utilisant la recharge sans fil, il est également possible de charger le Mi 10 Ultra à 100 % en seulement 40 minutes.

Le Mi 10 Ultra sera disponible en 8Go/128Go, 8Go/256Go, 12Go/256Go ou 16Go/512Go. Les précommandes commencent aujourd’hui en Chine et le prix y varie entre l’équivalent de 648 euros et l’équivalent de 856 euros. Bien évidemment, si le smartphone arrive en Europe, il devrait coûter plus cher.