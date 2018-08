Le mode confidentiel de Gmail débarque sur mobile

Voici comment fonctionnent les e-mails qui s’autodétruisent sur Gmail.

Au mois d’avril, Google avait annoncé une série de nouveautés pour son service Gmail. Et parmi celles-ci, il y avait le mode confidentiel.

Si certaines des nouvelles fonctionnalités de Gmail sont déjà disponibles, ce mode n’arrive sur mobile qu’aujourd’hui. Son utilité : il permet d’envoyer des e-mails qui s’autodétruisent.

Le déploiement du mode confidentiel sur Gmail (sur l’application mobile) a été annoncé par la firme de Mountain View sur Twitter. Dans son message, celle-ci explique que cela vous aidera à protéger les informations sensibles des accès non-autorisés.

Comment ça marche ?

Lorsque vous envoyez un e-mail en mode confidentiel sur Gmail, vous avez la possibilité de donner une date d’expiration à celui-ci. Après cette date d’expiration, le courrier ne sera plus disponible. Et la fonctionnalité vous donne même la possibilité de révoquer l’accès plus tôt, avant cette date d’expiration, en cas de problème.

Côté destinataire, si celui-ci utilise aussi Gmail, le courrier sera lisible directement sur l’application Gmail. En revanche, si le destinataire utilise un autre service, le message confidentiel sera délivré via un lien à ouvrir.

Et le mode confidentiel ne se limite pas à la date d’expiration puisqu’il est également possible d’obliger les destinataires à s’identifier via un code secret. Si vous choisissez cette option, le destinataire devra saisir un code envoyé par SMS à son numéro de téléphone pour lire le contenu. Une fonctionnalité qui peut être utile si vous ne voulez pas que votre e-mail (sensible) soit consulté par une autre personne qui a accès à la boite de réception de votre destinataire (par exemple, un assistant).

D’autre part, les « options permettant de copier, de coller, de télécharger, d’imprimer et de transférer le texte du message et les pièces jointes sont désactivées » lorsque le mode confidentiel est utilisé.