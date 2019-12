Le mode interprète de Google Assistant débarque sur mobile

En début d’année, Google a lancé une nouvelle fonctionnalité de traduction en temps réel pour son assistant. Mais jusqu’à maintenant, il fallait utilise Google Assistant sur une enceinte connectée ou bien sur un écran Nest afin de profiter de cette traduction.

La bonne nouvelle, c’est que cette semaine, Google annonce l’arrivée de son mode interprète sur la version mobile de Google Assistant. La fonctionnalité est ainsi intégrée aux smartphones Android via l’assistant et sur iOS, il suffit d’installer l’application Google Assistant pour en profiter.

Avec cette nouveauté pour les smartphones, Google cible particulièrement les personnes qui voyagent. « Les voyageurs se tournent déjà vers l’assistant pour rechercher et vérifier les vols, trouver des recommandations de restaurants locaux et plus encore », explique Lilian Rincon, Senior Director of Product Management. « Pour vous aider encore plus pendant votre voyage, la fonction de traduction en temps réel de l’Assistant, le mode interprète, commence à être déployée aujourd’hui sur les téléphones Android et iOS compatibles avec l’Assistant dans le monde entier. En utilisant votre téléphone, vous pouvez avoir une conversation de va-et-vient avec une personne parlant une langue étrangère. »

Si le mode interprète est déjà disponible sur votre smartphone, vous pouvez activer celui-ci en faisant des requêtes comme « soit mon interprète italien », « Aide-moi à parler espagnol », « Interprète du polonais au néerlandais », « Interprète chinois » ou encore « Active le mode Interprète ».

D’après Google, le mode interprète supporte actuellement 44 langues :

arabe

bengali

birman

Cambodgien (également appelé khmer)

tchèque

danois

néerlandais

Anglais

estonien

Philippin (tagalog)

finlandais

français

allemand

grec

Gujarati

hindi

hongrois

indonésien

italien

Japonais

Javanais

Kannada

coréen

Malayalam

Marathi

Népalais

mandarin

norvégien

polonais

Portugais

roumain

russe

Cinghalais

slovaque

Espanol

soudanais

suédois

Tamil

Telugu

thaïlandais

turc

ukrainien

Ourdou

vietnamien