Le moteur de recherche Baidu se dit prêt à affronter Google en Chine

Baidu réagit au possible retour du moteur de recherche de Google en Chine.

Après avoir quitté ce marché en 2010, Google s’apprêterait à relancer son moteur de recherche en Chine. C’est ce qu’indiquaient les révélations du site The Intercept la semaine dernière, citant une source proche du dossier.

Avec plus de 700 millions d’internautes, la Chine est un marché qui intéresse tous les géants américains d’internet. Mais le problème, c’est qu’afin de ne pas être bloqué dans l’Empire du Milieu, Google devra se conformer aux règles du pays, qui applique une censure stricte de l’information en ligne. Et cela pourrait créer un dangereux précédent qui effraie les défenseurs des droits de l’homme.

Pour le moment, ces informations n’ont pas été confirmées ni démenties par le principal intéressé. Pour réagir aux rumeurs, un employé de Google a déclaré : « Nous fournissons un certain nombre d’applications mobiles en Chine, comme Google Translate et Files Go, nous aidons les développeurs chinois et nous avons fait des investissements importants dans des entreprises chinoises comme JD.com. Mais nous ne commentons pas les spéculations sur les plans d’avenir ».

Baidu n’a pas peur de Google

En tout cas, ces rumeurs font déjà réagir le moteur de recherche Baidu, qui affiche sa confiance. D’après Reuters, le CEO de l’entreprise, Robin Li, a récemment déclaré sur les réseaux sociaux que si Google et Baidu s’affrontent sur le marché chinois, « Baidu gagnerait encore ». « Les entreprises chinoises d’aujourd’hui ont beaucoup de capacité et de confiance » pour faire face aux concurrents internationaux, a-t-il ajouté.

D’après un article de Forbes, quand Google a décidé de quitter le marché chinois en 2010, son moteur de recherche avait 31 % de part de marché tandis que Baidu en avait 64 %.