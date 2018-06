Google investit 550 millions de dollars dans JD, l’Amazon chinois

Google poursuit ses efforts dans le e-commerce. La firme de Mountain View vient de signer un partenariat stratégique avec JD.com, un géant du e-commerce chinois.

Parfois considéré comme l’équivalent d’Amazon en Asie, le site de e-commerce chinois JD.com vient de se trouver un allié de taille : Google. Dans un billet de blog, le géant de Mountain View vient d’officialiser un partenariat stratégique avec l’entreprise chinoise.

« La région Asie-Pacifique est l’un des marchés de commerce électronique les plus importants et les plus dynamiques au monde », explique Karim Temsamani, responsable des opérations de Google dans la région Asie-Pacifique. « Les habitants de l’Asie du Sud-Est à eux seuls devraient dépenser 88,1 milliards de dollars en ligne d’ici 2025. Ces consommateurs d’Asie-Pacifique sont prêts à acheter, mais ils sont difficiles à satisfaire. La croissance de l’accès à Internet et au commerce de détail en ligne a suscité de plus en plus d’attentes pour des expériences de premier ordre à chaque étape du parcours du client ».

Google s’allie avec JD, concurrent d’Amazon et d’Alibaba

C’est pour cela que Google décide aujourd’hui d’investir 550 millions de dollars dans JD.com. Et grâce à son partenariat, Google pourra combiner ses avancées technologiques avec l’expertise de JD dans la logistique et dans la chaîne d’approvisionnement. Cela devrait permettre à Google de toucher plus de marchés dans le domaine du e-commerce.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Google va également insérer des produits de JD.com sur son service Google Shopping, ce qui devrait aussi permettre au e-commerçant chinois de toucher plus de clients potentiels.

Cet investissement est annoncé alors que pour contrer Amazon dans le commerce électronique, Google enchaîne les partenariats à travers le monde. Dans l’Hexagone, la firme de Mountain View a récemment annoncé un partenariat avec Carrefour qui permettra aux utilisateurs de Google Home, Google Assistant et (du futur) Google Shopping de faire des courses directement via ces produits.