Le Moto G Stylus a le stylet et l’écran XXL, mais ne coûte pas un bras

Décidément, 2020 pourrait être une année différente pour la marque Motorola. Récemment, Motorola a lancé son premier smartphone pliable, le Razr. Et cette semaine, la marque dévoile également le Moto G Stylus. Si on regarde la fiche technique, l’appareil ne semble avoir rien de vraiment exceptionnel. Cependant, celui-ci pourrait bien se distinguer sur le segment des smartphones milieu de gamme grâce à son stylet.

En effet, si le Moto G Stylus a un processeur moyen et des caméras acceptables, mais pas exceptionnelles, celui-ci pourrait se positionner comme un concurrent abordable des Galaxy Note de Samsung grâce à cet accessoire.

Fiche technique

Le smartphone a un écran de 6,4 pouces qui affiche une résolution FD+ (2300 x 1080), avec u ratio de 19,17 :9. Et bien entendu, le Moto G Stylus adopte un design borderless, avec une surface couverte à 89 % par l’écran en façade. La caméra frontale n’est pas positionnée sur une encoche, mais sur une bulle percée sur l’écran.

Sous le capot, il y a un processeur Snapdragon 665 (le même que celui du Xiaomi Mi A3), 4 Go de RAM, et 128 Go de stockage interne. Et le tout tourne sous Android 10.

Quant à la batterie, elle a une capacité de 4 000 mAh qui, d’après le constructeur, pourrait permettre 2 jours d’utilisation (mais tout dépend de comment on utilise l’appareil), compatible avec la recharge rapide 10W.

Caméras

Pour les photos et les vidéos, le Moto G Stylus a une caméra principale de 48 mégapixels (f/1.7, 1.6μm) accompagnée d’une caméra macro de 2 mégapixels, d’une « Action Cam » de 16 mégapixels et d’un autofocus laser.

En façade, il y a une caméra frontale de 16 mégapixels (f/2.0, 1μm) pour les selfies.

Prix et disponibilité

Pour le moment, Motorola n’a annoncé la disponibilité de ce smartphone qu’en Amérique du Nord, où celui-ci sera vendu à 299,99 dollars.

En substance, si cet appareil n’égale pas la puissance du Galaxy Note 10, il pourrait s’agir d’une alternative intéressante au Galaxy Note 10 Lite.

Sinon, on notera qu’en plus du Moto G Stylus, Motorola a également dévoilé un autre Moto G Power. Celui-ci est équipé du même processeur, mais n’a pas de stylet. En revanche, le Moto G Power utilise une batterie plus grande, d’une capacité de 5 000 mAh.