Le Netflix à la française de France TV, TF1 et M6 verra finalement le jour

Salto, c’est le nom du service de streaming qui sera lancé par France TV, TF1 et M6.

C’est désormais officiel. Afin de contrer Netflix et Amazon Prime dans l’Hexagone, France Télévisions, TF1 et M6 vont lancer un service de streaming baptisé Salto.

Le service, annoncé le 15 juin, proposera du direct et du replay. Et outre le contenu de ce trio, Salto pourrait aussi accueillir des programmes d’autres éditeurs dès le lancement.

« Cette plateforme proposera une offre d’une variété sans égal : information (JT, magazines, événements spéciaux), sports, divertissements, fictions françaises, série US, documentaires et cinéma », lit-on dans un communiqué. Elle donnera aussi accès « à des avant-premières et des services enrichis ».

Sur le compte Twitter officiel, Salto est décrit comme une plateforme OTT (donc similaire à Molotov). On apprend également que Salto sera opéré par une société autonome, dont France Télévisions, TF1 et M6 auront des parts égales.

Le Netflix à la française voit finalement le jour

« Face aux plateformes globales, SALTO permettra d’offrir une grande qualité de service à tous nos publics et d’exposer le meilleur de la création française et européenne », se réjouit Delphine Ernotte Cunci, Présidente Directrice Générale de France Télévisions.

Pour Gilles Pélisson, Président Directeur Général du Groupe TF1, Salto « donnera dans les années à venir toutes les armes pour faire face à nos défis et nous permettra de répondre toujours plus efficacement aux attentes de nos publics. »

Nicolas de Tavernost, Président du Directoire du Groupe M6, « se réjouit que les 3 principaux groupes français de télévision conjuguent leurs efforts pour accélérer et accompagner les évolutions de la télévision, et satisfaire ainsi les demandes de leurs publics ».

Les Groupes France Télévisions, M6 et TF1 unissent leurs forces pour bâtir ensemble une plateforme OTT française : SALTO. pic.twitter.com/8GbaByEaEP — Salto (@SaltoOfficiel) June 15, 2018

Les tarifs de ce concurrent de Netflix ne sont pas dévoilés dans le communiqué officiel. Mais d’après les sources du Figaro, deux types d’abonnement seraient prévus. Le premier à 1,99 euros et le second à 6,99 euros.

En lançant Salto, France TV, TF1 et M6 ressuscitent un projet qui était déjà évoqué quand Netflix a lancé son service de streaming vidéo en France. Le projet a cependant été abandonné en 2015.

En 2017, l’idée est relancée par la présidente de France Télévisions qui évoquait « équipe de France de l’audiovisuel ».