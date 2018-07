D’après les rumeurs, le nom de dessert d’Android P serait « Pistachio ».

Comme chaque année, Google a sort une preview de la nouvelle mouture d’Android avant la présentation de la version stable, qui se fera cet automne. Actuellement, il est déjà possible d’installer la beta d’Android P sur une poignée de modèles et pour le moment, on ne sait pas quel nom de dessert cette mouture portera. Cependant, les rumeurs vont déjà bon train concernant ce nom. Et visiblement, la probabilité pour que ce soit « Android Pistachio » est de plus en plus élevée.

Aujourd’hui, c’est le constructeur Huawei qui semble avoir accidentellement révélé ce nom. D’après notre confrère Phone Arena, Huawei aurait récemment évoqué ce nom par accident alors qu’il répondait à une question sur les mises à jour de ses smartphones.

Et ce n’est pas la première fois que ne nom de dessert « Pistachio » est évoqué. En effet, au mois de février, Bloomberg écrivait dans un article qu’en interne, Google appelait la prochaine mouture « Android Pistachio Ice Cream ». (Sérieusement, ce nom vous plait ?)

Mais bien entendu, il ne s’agit encore que de rumeurs. Google devrait révéler le nouveau nom de dessert lorsque la version stable d’Android P sera enfin disponible.

En attendant, il est déjà possible de tester certaines nouveautés de l’OS de la firme de Mountain View grâce à la beta de celui-ci. Parmi ces nouveautés, il y a la refonte du système de notifications et une API qui permet aux applis de gérer les caméras multiples. Android P bénéficiera également de nouvelles fonctionnalités contre l’addiction à la technologie et aux applications. Actuellement, la beta d’Android P est déjà très proche de la version finale qui sortira cet automne.

(Source)