Le nouveau Galaxy Z Flip avec un triple capteur photo sur le dos

Un « nouveau » Galaxy Z Flip bientôt ?

Il y a quelques semaines maintenant, Samsung lançait son tout nouveau smartphone Galaxy Z Flip, successeur (plus ou moins spirituel) du Fold. Alors que celui-ci était un hybride smartphone-tablette, le Galaxy Z Flip est une version moderne du téléphone à clapet, à la fiche technique relativement modeste et équipé d’un capteur photo composé d’un capteur principal de 12 mégapixels et d’une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Samsung n’aurait toutefois pas l’intention de laisser orphelin son Galaxy Z Flip, et préparerait une nouvelle version de ce smartphone à clapet nouvelle génération. Selon divers brevets repérés chez WIPO (pour World Intellectual Property Office), le prochain Galaxy Z Flip opterait pour un triple capteur photo, mais Samsung songerait à diverses intégrations.

Un capteur vertical… ou horizontal ?

En effet, si un triple capteur photo serait bel et bien confirmé (d’après ces brevets), Samsung envisagerait de placer les trois modules de manière horizontale… ou verticale. Pas de design « à la iPhone 11 Pro« , ni même une disposition façon Galaxy Note 10, mais simplement trois capteurs alignés dans le coin supérieur gauche, à l’arrière du smartphone.

Ainsi, le modèle A présente un design familier avec un placement horizontal de la caméra, mais en raison du module plus grand, l’écran secondaire utilisé pour les notifications serait plus petit. De son côté, le modèle B adopte une disposition verticale, donnant beaucoup plus de place pour le mini écran OLED, dont la taille pourrait augmenter en conséquence.

Evidemment, les brevets déposés par Samsung ne confirment en rien la disponibilité prochaine d’un nouveau smartphone Galaxy Z Flip. Toutefois, si jamais ce dernier venait être lancé, celui-ci devrait proposer une meilleure section photo, et sans doute diverses améliorations côté hardware. Eléménts de réponse dans quelques mois sans doute.