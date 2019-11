Le nouveau Honor View 30 (compatible 5G) est officiel

Le Honor View 30 en mode 5G

On ne perd pas de temps chez Honor, puisque l’on vient tout juste d’officialiser le nouveau smartphone Honor View 30, qui arrive dès le mois prochain en Chine. Rappelons que le Honor View 20 a été testé il y a quelques mois maintenant sur Presse-Citron. Un nouveau Honor View 30 qui, comme de nombreux concurrents, est décliné en deux versions, à savoir une version « classique », et un version « Pro ».

Le nouveau Honor View 30 sera doté d’une très large dalle de 6,57″, et animé par un processeur Kirin 990, équipé d’un module 5G. A noter que le modèle Pro est le seul à dispose d’une compatibilité 5G native. Comme sur le modèle précédent, on retrouve ici un écran poinçonné, avec toutefois la présence de deux caméras frontales (32 mégapixels + 8 mégapixels), incrustées dans le coin supérieur gauche.

Sur le côté droit, on retrouve le capteur d’empreintes digitales, ce qui permet de libérer non seulement la face avant du smartphone, mais aussi la face arrière. A bord, on retrouve aussi une large batterie de 4200 mAh, compatible avec la fonction SuperCharge 40W. Le modèle Pro dispose en outre d’une charge sans-fil 27W.

Côté photo, le modèle Pro dispose d’un triple capteur emmené par un module de 40 mégapixels (en F/1.6 et avec OIS), et secondé par un module 12 mégapixels grand-angle et un télé-objectif 8 mégapixels. Le modèle de base dispose quant à lui du même capteur principal, mais en F/1.7 et sans système de stabilisation, avec un capteur grand-angle 8 mégapixels et un téléobjectif 8 mégapixels.

A noter que cette nouvelle gamme Honor View 30 n’est pas équipée des services Google, comme les récents Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro.

Prix et disponibilité

Le nouveau Honor View 30 sera disponible en Chine dès le 12 décembre prochain. Côté tarifs, il faudra débourser 3299 Yuan (environ 425 euros) pour mettre la main sur la version de base 6 Go / 128 Go, tandis que la version Pro sera affichée à partir de 3 899 Yuan (soit environ 500 euros) dans sa version 8 Go / 128 Go. Les terminaux seront déclinés en Galaxy Black, Icelandic Frost, Phantom Blue et Twilight Orange.