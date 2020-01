Le nouveau Segway est un fauteuil roulant… pour personnes valides

Un fauteuil roulant pour personnes à mobilité non réduite, c’est en quelques mots la dernière création de Segway-Ninebot, l’entreprise à l’origine d’une série de véhicules personnels motorisés ayant fait entre autres le bonheur du tourisme urbain (et des vidéos virales de gamelles sur les réseaux sociaux).

L’engin, dénommé S-Pod, se présente donc sous la forme d’une « nacelle » ou d’un fauteuil en forme d’œuf d’apparence très confortable suspendu entre deux grosses roues. En fait le siège pouvant accueillir une personne assise en position sofa remplace le plateau habituel des Segway dans lesquels le passager se tient debout.

L’entreprise affirme que le S-Pod peut atteindre une vitesse de 38 km/h et fonctionne comme un fauteuil roulant motorisé, permettant à son utilisateur de s’asseoir pendant qu’il se déplace. Il est déjà comparé aux fauteuils roulants du film de Disney « Wall-E » et aux gyrosphères de « Jurassic World ».

Une navigation au clavier et non plus avec les mouvements du corps

Comme le Segway original, le S-Pod fonctionne sur deux roues seulement, mais il est « auto-équilibré ». Au lieu de demander à l’utilisateur d’en assurer les commandes en se penchant en avant et en arrière, le S-Pod est muni d’un clavier de navigation qui permet de diriger manuellement le véhicule dans la direction souhaitée, ce qui sera probablement moins intuitif et naturel mais aussi plus rassurant pour certains utilisateurs moins à l’aise avec les mouvements du bassin.

Selon Segway, le S-Pod que le véhicule est inspiré des véhicules à gyrosphère du film « Jurassic World » de 2015 qui transportent les visiteurs autour du parc d’attractions, et serait adapté pour une utilisation sur des espaces fermés tels que les aéroports, les parcs d’attractions et les centres commerciaux.

Le Segway S-Pod sera présenté officiellement sur le CES de Las Vegas qui ouvre ses portes mardi prochain. Les visiteurs sur place auront la possibilité de l’essayer, mais il ne sera pas disponible à la vente avant 2021 au plus tôt.