Le nouvel iPad Pro se plie et casse un peu trop facilement

Le nouvel iPad Pro moins résistant que l’ancienne version

Apple a fait le choix d’affiner ses tablettes pour les rendre plus facilement transportables. Désormais, l’écran occupe la majeure partie de la face avant de l’appareil. Malheureusement, cette finesse a aussi ses inconvénients puisque les iPad Pro de 2018 sont visiblement assez fragiles. Dans une vidéo, le YouTubeur EverythingApplePro « s’amusait » à comparer la résistance de l’ancien modèle 10,5 pouces à celui du nouveau 11 pouces. Lors du test, une chute à hauteur de taille, la nouvelle tablette voyait son écran se fissurer assez rapidement tandis que l’ancien iPad Pro demeurait en bon état. De plus, le dos du nouvel iPad Pro n’était plus plat et présentait une ondulation, signe que le métal au dos avait bougé.

Une tablette qui plie facilement

Le problème des tablettes, c’est qu’on a tendance à les laisser traîner sur une table et surtout sur son canapé avec le risque de s’asseoir dessus. Avec le nouvel Apple iPad Pro, on vous conseille de faire très attention parce que, selon un test du YouTubeur JerryRigEverything, cette tablette se plie très facilement.

Dans la vidéo ci-dessus, JerryRigEverything s’amuse à maltraiter la tablette pour tester la résistance à ce nouvel iPad Pro. Des tests assez extrêmes et il est peu probable que la majorité d’entre nous fasse subir ça à une tablette avoisinant les 1000 euros. En revanche, la partie intéressante de la vidéo concerne la résistance du châssis car JerryRigEverything semble parvenir sans trop forcer à plier l’iPad Pro en deux. Bien entendu, l’objectif de la vidéo n’est pas de nous inciter à réaliser nous-même le test mais plutôt de savoir qu’une pression un peu trop forte sur la nouvelle tablette d’Apple, comme par exemple le fait de mal la caler dans un sac ou de s’asseoir dessus par inadvertance, peut avoir des conséquences irréversibles. Une coque peut toutefois remédier à ce problème.

Enfin, l’Apple Pencil semble lui aussi assez facile à casser en deux, comme peuvent l’être tous les crayons ordinaires. Vu le prix de l’accessoire, une housse est donc également conseillée.

