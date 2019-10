Le OnePlus 7T Pro est officiel, toutes les informations

Comme pour la gamme précédente, OnePlus lance donc deux nouveaux smartphones pour cette fin d’année. Alors que le OnePlus 7T est une belle réussite (lire notre test complet), le OnePlus 7T Pro apporte quelques améliorations à l’excellent OnePlus 7 Pro.

Vendu 759€, il embarque le Snapdragon 855+ (le SoC le plus puissant pour Android à l’heure actuelle), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il reprend les atouts de son prédécesseur avec un écran 90 Hz et un capteur selfie rétractable. Nouveauté principale, une charge encore plus rapide et un nouveau mode macro pour la photo. Pour découvrir toutes les informations sur le OnePlus 7T Pro, c’est ici que ça se passe :

Pour le test vidéo du OnePlus 7T, c’est ici que ça se passe :