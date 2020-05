Le OnePlus Z aurait une puce Snapdragon 765G

Récemment, OnePlus a levé le voile sur ses nouveaux smartphones, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Et si les rumeurs évoquaient aussi l’existence d’une version abordable appelée OnePlus 8 Lite, ce modèle n’a finalement pas été présenté.

En revanche, de nouvelles sources suggèrent que la marque OnePlus pourrait présenter un nouveau smartphone abordable au mois de juillet. Mais il ne s’agirait pas d’un OnePlus 8 Lite, mais plutôt du OnePlus Z.

En substance, le OnePlus Z serait une sorte de successeur du OnePlus X. Et en attendant son officialisation, les rumeurs concernant ce modèle sont déjà nombreuses sur la toile.

Ce weekend, par exemple, le site 9to5Google a relayé un tweet du compte « Max J » (une source de « fuites » qui est régulièrement mentionnée par les médias) évoquant la puce que pourrait utiliser le OnePlus Z. Si d’autres rumeurs évoquaient la possibilité que le OnePlus Z soit équipé d’une puce Dimensity 1000 fabriquée par Mediatek, la publication de Mex J suggère plutôt que cet appareil pourrait utiliser le Snapdragon 765G de Qualcomm.

Un smartphone plus abordable que le OnePlus 8 ?

Le Snapdragon 765G est moins performant que le Snapdragon 865 qui est utilisé par le OnePlus 8 Pro et d’autres smartphones Android haut de gamme comme le Mi 10 Pro de Xiaomi. Cependant, cette puce propose des performances tout à fait acceptables, elle embarque un modem 5G, et celle-ci pourrait également avoir une meilleure efficacité énergétique (ce qui a un impact sur l’autonomie). Mais le plus important est que cette puce coûte moins cher, ce qui devrait permettre à OnePlus de proposer le OnePlus Z à un prix réellement abordable.

Bien entendu, comme il ne s’agit que de rumeurs, toutes ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence. Néanmoins, il serait logique que OnePlus sorte un smartphone plus abordable, vu les prix de ses porte-étendards. Il est à rappeler que cette année, Apple a sorti l’iPhone SE (2020), un modèle abordable, mais qui est équipé de la même puce A13 que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro.

Sinon, on notera que des rumeurs suggèrent aussi que le prochain haut de gamme de Google, le Pixel 5, pourrait utiliser la puce Snapdragon 765G au lieu du Snapdragon 865 que l’on trouve sur la plupart des appareils premium qui tournent sous Android.