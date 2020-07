Le père de l’appareil photo des Google Pixel abandonne et rejoint Adobe

Ces dernières années, Google a souvent été présenté comme une référence en matière de photos sur ses smartphones. Pourtant, les derniers Pixel 4 ont déçu un grand nombre d’utilisateurs. Et cela ne devrait pas aller en s’arrangeant puisque Marc Levoy, celui qui avait permis à Google de devancer Apple et d’autres constructeurs sur le point de la photo grâce à l’IA, a décidé de quitter le navire pour rejoindre Adobe et transmettre son savoir pour le développement de l’application Photoshop Camera.

Nul ne sait pourquoi cet ingénieur émérite a quitté la firme de Mountain View, toutefois la déception du Pixel 4 ne devrait pas y être pour rien. Selon The Information, seulement deux millions d’unités ont été vendues après six mois de ventes, ce qui est extrêmement peu pour un constructeur comme Google. De plus, le challenge d’Adobe est ultra motivant, le célèbre éditeur de logiciel prend le pari de réussir à imposer Photoshop Camera comme une véritable alternative à l’appareil photo par défaut sur votre appareil. Cette recrue de choix pourrait être décisive dans cette démarche.

Photoshop Camera en lutte contre les applications de photo par défaut.

Pour l’instant, Photoshop Camera n’est qu’une application qui permet de retoucher ses photos, ajouter des fonds, et quelques autres fonctions. Toutefois, si l’application intègre les qualités déployées sur les Pixel, il y a de grandes quelle observe une augmentation de son nombre d’utilisateurs.

Après ce départ, Google est en mauvaise posture pour présenter ses nouveaux Pixel 4a qui devraient arriver dans les prochains jours. De plus, la firme de Mountain View est actuellement confrontée à de nombreuses plaintes concernant les Pixel 4 et Pixel 4 XL. En effet, la vitre arrière de ces smartphones a tendance à se décoller à cause du gonflement de la batterie. En attendant de voir si Google parvient à regagner ses admirateurs avec le Pixel 4a, Marc Levoy a sûrement pris la bonne décision de rejoindre Adobe pour travailler sur ce challenge passionnant.